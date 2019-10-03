Долгожданная премьера клипа Сергея Бабкина на песню "Эва и Адам" (Видео)

Новости культуры:Сегодня состоялась премьера клипа Сергея Бабкина на новый сингл "Єви і Адами", в лирическом видео на который музыкант призвал обнажаться.

В видео с Сергеем впервые за долгое время снялась его жена Снежана. Вместе они становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам.

"Трое художников в течение четырех дней готовили специальные декорации для видео, площадь которых заняла больше 40 м.кв. Режиссером видеоклипа стала Леся Подолянко", – режиссер-постановщик проекта "Танці з зірками".

"Мы все – это краски, и для того, чтобы создать какой-то новый потрясающий цвет, должны соединяться. Мы встречаемся постоянно – одна краска с другой, смешиваемся, и тогда рождается что-то новое, новый мир, не похожий ни на что другое. Этот мир только внутри нас, его нельзя увидеть извне. Хотя внешне мы все голые, прозрачные, абсолютно одинаковые. Но отличаемся именно этим "нутром", ведь оно абсолютно разное у каждого", - отметил Сергей Бабкин.

Как сообщалось ранее, Сергей Бабкин впервые издал альбом на виниле.