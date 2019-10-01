Украинский музыкант представил свой первый альбом на виниле

Новости культуры:Спустя год со дня выхода первого украиноязычного альбома Сергея Бабкина "Музасфера", певец презентовал его на виниле.

Это первый альбом, который Сергей Бабкин выпустил в таком формате, о чем он давно мечтал. Пластинки были изготовлены по специальному заказу в Италии в лимитированном количестве в 250 экземпляров.

"Сегодня, 1 октября, ровно год назад родилась моя Музасфера. И впервые в жизни я держу в руках свою виниловую пластинку невероятной красоты. Об этом я мечтал в раннем детстве, когда благодаря аппликации создавал свой несуществующий альбом. Эта мечта осуществилась спустя 25 лет, сегодня, в Международный день музыки", – отметил музыкант.

27 октября в киевском Октябрьском Дворце состоится большой сольный концерт Сергея Бабкина, где прозвучат любимые песни из "Музасферы", а также самые популярные хиты артиста.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Бабкин выпустил новый трек "Єви і Адами". Обложкой песни стала художественная интерпретация снимка из недавней фотосессии Сергея с женой Снежаной, на которой супруги запечатлены совершенно голыми.