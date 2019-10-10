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Четверг, 10.10.2019
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Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли

Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
08:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актрисы вместе снялись во второй части фильма "Малефисента", где Эль играет одну из главных ролей.

Эль Фаннинг появилась на обложке ноябрьского выпуска журнала Instyle. В нем она рассказала о работе с Анджелиной Джоли. 

По словам Эль Фаннинг, как только она услышала о том, что ее коллегой по съемкам станет Мишель Пфайффер, то сразу поняла: вторая часть "Малефисенты" будет о власти.

Речь идет о трех поколениях женщин, находящихся у власти, и о том, как по-разному они ее представляют, ― рассказала Эль.

Фаннинг вспомнила, что во время съемок первого фильма она была еще очень юной, поэтому совместная работа с Анджелиной Джоли стала для нее серьезным этапом.

Я тогда очень нервничала, моя мама была со мной, ― призналась актриса.

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Однако теперь Фаннинг выросла и Джоли начала смотреть на нее иначе. Они о многом могут поговорить, и им даже удалось вместе поиграть в пейнтбол, когда Анджелина устраивала мероприятия для своих детей. В интервью Фаннинг с радостью поделилась полученными эмоциями от первой в жизни игры в пейнтбол.

О, она очень агрессивна. Мы со всеми ее детьми были единственными людьми на поле. Мы с ней были не в одной команде. Я сыграла не очень, попала их охраннику в шею, а он был в моей команде! А вот Анджелина была действительно хороша, ― со смехом припомнила актриса.

Премьера фильма "Малефисента: Владычица тьмы" состоится 18 октября. Действие картины развернутся спустя несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Сюжет расскажет о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой.

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Анджелина Джоли, Фильмы, Кино, Знаменитости, Актрисы, Эль Фаннинг.
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