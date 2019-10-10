Американская модель Кайли Дженнер показала собственный автопарк

Новости шоу бизнеса:Автопарк американской модели впечатляет разнообразием.

В коллекции знаменитости есть Rolls-Royce самых разных оттенков, а также великолепный Bugatti Chiron.

Кайли недавно подверглась критике за огромные расходы: 22-летняя модель и бизнес-вумен потратила 3 миллиона долларов на Bugatti Chiron. Сразу после критики поклонников Дженнер удалила свой хвастливый пост.

Известно, что даже до Bugatti самая молодая миллиардерша в мире накопила довольно много авто.

На этом фото Кайли Дженнер позирует возле оранжевого Lamborghini Aventador и Mercedes AMG G63 такого же оттенка.

Также все заметили как Кайли прекрасно чувствует себя за рулем LaFerrari Aperta.

22-летняя модель и бизнес-вумен не против винтажных авто, потому в ее коллекции появилось место для белоснежного Rolls-Royce.

Вместе с сестрой Кендал Дженнер Кайли непринужденно позирует рядом с Mercedes AMG G63.