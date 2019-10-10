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СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис

СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
11:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Принцесса Беатрис и ее итальянский жених Эдоардо Мапелли Моцци сами будут организовывать пышное празднование.

Кенсингтонский дворец может отойти от традиций, которых придерживался испокон веков, и свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II, скорее всего, будет финансироваться ее родителями. 

В конце сентября стало известно, что в следующем году королевский двор отметит еще одно важное событие – свадьбу внучки Елизаветы II, принцессы Беатрис. Поскольку избранником 31-летней британки стал разведенный итальянец, вокруг их союза разгорелось немало слухов.

Сначала западные СМИ писали, что празднование состоится в Италии, что мама Беатрис категорически опровергла, теперь в издании Express появилась информация, что Елизавета II отказалась финансировать будущую свадьбу.

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Дело в том, что за последние два года Кенсингтонский дворец устроил два масштабных торжества по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка. И если на свадьбу принцессы Йоркской было потрачено 2 миллиона фунтов стерлингов, то герцоги Сассекские потратили 32 миллиона фунтов стерлингов.

Налогоплательщики, из чьих средств финансируются Кенсингтонский и Букингемский дворцы, сильно возмутились такими расходами, и около 14 тысяч британцев создали петицию против растраты государственных средств.; Поэтому представитель королевской семьи сообщил иностранному изданию, что свадьба принцессы Беатрис и итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци будет финансироваться из их бюджета.

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