Ольга Сумская примерила эффектный наряд в национальном стиле

53-летняя известная актриса может похвастаться неувядающей красотой и цветущим внешним видом.
Недавно она показала архивное фото в купальнике - и по мнению фанатов, со времен молодости практически не изменилась!
На своей странице в социальных сетях знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала новый образ в этностиле. Сумская одета в красивый наряд в старинном национальном стиле - вышитую сорочку и полосатую юбку.
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Также дополнением образа стали украшения — кораловые бусы и ожерелье из монет.
"Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня", - призналась Сумская.
Подписчики звезды в восторге от такого образа и засыпали ее комплиментами, отмечая, что ей безумно идет национальная одежда и она настоящая украинская красавица.