Ольга Сумская примерила эффектный наряд в национальном стиле

Новости шоу бизнеса:Ольга очень любит примерять наряды в украинском стиле и не раз восхищала эффектными вышиванками.

53-летняя известная актриса может похвастаться неувядающей красотой и цветущим внешним видом.

Недавно она показала архивное фото в купальнике - и по мнению фанатов, со времен молодости практически не изменилась!

На своей странице в социальных сетях знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала новый образ в этностиле. Сумская одета в красивый наряд в старинном национальном стиле - вышитую сорочку и полосатую юбку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 8 Окт 2019 в 1:52 PDT

Также дополнением образа стали украшения — кораловые бусы и ожерелье из монет.

"Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня", - призналась Сумская.

Подписчики звезды в восторге от такого образа и засыпали ее комплиментами, отмечая, что ей безумно идет национальная одежда и она настоящая украинская красавица.