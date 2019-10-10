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На съемках нового клипа Алина Гросу потеряла сознание и чуть не погибла (Видео)

На съемках нового клипа Алина Гросу потеряла сознание и чуть не погибла (Видео)
20:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Алина Гросу ошеломила сеть откровенным признанием.

Артистка заявила, что во время съемок клипа "Эхо" она чуть не утонула. Спас звезду ее муж Александр. Алина Гросу рассказала, что в ролике "Эхо" она хотела показать историю девушки, которая переживает разрыв с любимым. По замыслу режиссера, Алина Гросу находилась все время в воде, напевая слова лирического трека.

"Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери ... В такие моменты возникает непреодолимая потребность поделиться с кем-то о своих переживаниях. В этом ролике героиня клипа изливает душу своему другу - месяцу, который на тот момент оказался единственным, кто поддержал в трудную минуту", - пояснила Алина Гросу замысел ролика.

Однако эффектный клип мог стал последней работой певицы. Во время съемок Алине Гросу пришлось работать в воде в течение 14 часов. Вследствие усталости Алина Гросу потеряла сознание и едва не утонула. Участники съемки решили, что это драматическая игра певицы, поэтому только ее муж бросился на спасение.

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"В конце съемочного дня я была настолько обессилена, что едва не утонула, захлебнувшись водой. Погружение моего тела на дно все восприняли трюком и продолжали наблюдать, как я лежу и не подаю признаков жизни. Слава Богу, мой муж Саша почувствовал неладное и бросился спасать меня ", - поделилась Алина Гросу.
 
Алина Гросу - не единственная артистка, которая едва не погибла во время съемочного процесса. Так, в сентябре 2019 Оля Цибульская рассказала, что чуть не упала с крыши во время фотосессии. Съемку для журнала "Натали" проводили на крыше "ЦУМа". После нескольких часов, проведенных под палящим солнцем, Оля Цибульская чуть не упала в обморок и не упала с крыши.
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Италия, Свадьба, Клип, Съемки, Видео, Фото, Стоимость, Слава, Алина Гросу.
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