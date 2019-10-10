На съемках нового клипа Алина Гросу потеряла сознание и чуть не погибла (Видео)

Артистка заявила, что во время съемок клипа "Эхо" она чуть не утонула. Спас звезду ее муж Александр. Алина Гросу рассказала, что в ролике "Эхо" она хотела показать историю девушки, которая переживает разрыв с любимым. По замыслу режиссера, Алина Гросу находилась все время в воде, напевая слова лирического трека.
"Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери ... В такие моменты возникает непреодолимая потребность поделиться с кем-то о своих переживаниях. В этом ролике героиня клипа изливает душу своему другу - месяцу, который на тот момент оказался единственным, кто поддержал в трудную минуту", - пояснила Алина Гросу замысел ролика.
Однако эффектный клип мог стал последней работой певицы. Во время съемок Алине Гросу пришлось работать в воде в течение 14 часов. Вследствие усталости Алина Гросу потеряла сознание и едва не утонула. Участники съемки решили, что это драматическая игра певицы, поэтому только ее муж бросился на спасение.