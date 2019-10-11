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Украинский танцор поделился с поклонниками архивным фото

Украинский танцор поделился с поклонниками архивным фото
10:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Владя Яма опубликовал фото, на котором позирует с волосами.

Недавно Влад Яма показал фото родителей, а сейчас еще поделился раритетным и достаточно забавным снимком.

Хореограф много лет не изменяет своему имиджу – полностью бреет голову налысо. Многие поклонники уже даже и не могут представить своего кумира в другом амплуа. На данным момент Влад решил понастольгировать и опубликовал на своей странице в социальных сетях раритетное фото, на котором запечатлен еще с шевелюрой на голове.

"Полжизни тому назад", – подписал Влад фотоснимок. 

 
 
 
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Полжизни тому назад...

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

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Такая публикация позабавила подписчиков и многие считают, что Яма без волос выглядит намного моложе. Также некоторые комментаторы отметили, что совсем не узнали знаменитость: "Сейчас вы по-моложе смотритесь", "Ой как смешно", "Если бы не глаза, тяжело было бы узнать", "Лысина вам больше к лицу".

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Все по теме:

Стиль, Хореограф, Имидж, Знаменитость, Влад Яма, Танцор.
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