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Ким Кардашьян показала новые кадры таинства крещения в Армении

Ким Кардашьян показала новые кадры таинства крещения в Армении
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свежие фото с события звезда Инстаграма показала на своей личной странице.

На днях Ким Кардашян вместе с четырьмя детьми посетила свою историческую родину – Армению. У нее была особая миссия – крестить своих детей.

Первые фото с крещения детей Ким Кардашян и Канье Веста в Армении сразу появились на фан-страницах светской львицы. Однако первые официальные фото с события она опубликовала на своей странице в Инстраграме накануне, 10 октября.

Что интересно, вместе с 38-летней Ким Кардашян на родину их отца отправилась ее старшая сестра Кортни и ее дети. На фотографиях американские светские львицы предстали в длинных скромных нарядах и с покрытыми головами. А их дети были одеты в светлые костюмы белого и молочных оттенков. 

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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На фото также появился священник, который дал армянские имена детям Ким Кардашян. Так, 4-месячный сын Псалм получил имя Вардан, Сейнт – Григор, а дочка Чикаго – Ашхен. Что интересно, сестры Кардашян также решили принять крещение в апостольской церкви Армении. Как сообщало местное издание "Sputnik Армения", Ким получила имя Эгине, а ее сестра Кортни Гаяне.

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Дети, Знаменитости, Крещение, Крестины, Ким Кардашья, Крещение детей.
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