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Пятница, 11.10.2019
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Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма

Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
14:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам автора, фильм станет комедией, исследующей темы феминизма, мужественности и патриархата в современном обществе.

Французский художник комиксов и режиссер Жоанн Сфар недавно завершил графическую новеллу "Неделя моды", вдохновленную громким ограблением Ким Кардашьян ее гостиничном номере в Париже в 2016 году. Сфар также разрабатывает фильм по мотивам этого инцидента, сообщает Variety.

Картина под названием Неделя моды будет посвящена теме насилия в отношении женщин, отношениям между очень богатыми и менее богатыми людьми, миру моды и столкновением фигур нового и старого миров.

Сюжет фильма завязан вокруг группы пожилых воров, которые планируют ограбить известную и влиятельную женщину во время ее поездки в Париж. Они окажутся втянутыми в вихрь Недели моды во французской столице.

Напомним, что в 2016 году Кардашьян Уэст была ограблена под дулом пистолета в гостиничном номере в Париже. Злоумышленники украли ее драгоценности, включая обручальное кольцо. Материальный ущерб звезды реалити-шоу Семейство Кардашьян оценивается в миллионы долларов. В 2018 году в ограблении были обвинены 10 человек.

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По словам Сфара, фильм будет сниматься в основном на французском языке и соберет международный актерский состав. Он добавил, что не будет стремиться показать в комедии двойника Кардашьян, а скорее запечатлит образ звезды реалити-шоу.

Ранее Сфар написал сценарии и снял фильмы "Дама в машине с очками и пистолетом" и "Генсбур: героическая жизнь", получив три награды "Сезар", в том числе за лучший дебютный фильм. Он наиболее известен благодаря комиксами "Кот раввина" и их анимационной адаптации, удостоенной "Сезара".

Графический роман "Неделя моды" выйдет во Франции в марте 2020 года.

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Париж, Фильмы, Кино, Ограбление, Знаменитость.
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