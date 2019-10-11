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Пятница, 11.10.2019
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Пополнение в семье: Эмбер Роуз родила второго ребенка (Фото)

Пополнение в семье: Эмбер Роуз родила второго ребенка (Фото)
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Вчера, 10 октября у звездной парочки Эмбер Роуз и Александра Эдвардсона появился первенец.

Эмбер Роуз родила второго ребенка, и первого от своего парня, Александра Эдвардсона. В настоящее время модель чувствует себя хорошо. Напомним, что у Эмбер есть еще один ребенок от первого брака, шестилетний сын Себастьян Тейлор Томаз, которого она воспитывает с бывшим мужем Уизом Халифой. 

Звездные родители не находят себе места от радостного события. "Мир теперь наш", - написал Александр Эдвардсон  в своем Instagram. "Благодарю тебя, Эмбер Роуз, за то, что ты так сильно любишь меня, что пожертвовала своим телом и принесла мое солнышко в это мир. Я никогда не смог бы быть таким сильным, как ты."

Наряду с объявлением, А.Е. опубликовал фотографию себя, прижимающего к себе новорожденного и целующего его в лоб. Судя по истории Амбер в Instagram, кажется, что ее сын, Себастьян, тоже находился в больнице до рождения Слэша. 

 
 
 
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Slash Electric Alexander Edwards.. the world is urs now thank u @amberrose for loving me so much that u put ur body thru it 2 bring my sun in2 the world. I could never be as strong as u. Slash a rockstar

Публикация от A.E. (@ae4president)

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Эмбер удивила всех новостью о своей беременности в апреле 2019 года, поделившись фотографией ультразвукового исследования в своем Instagram "Я и А.Е. рады сообщить, что у нас будет милый малыш" - взволнованно поделилась она. "P.S. Себастьян очень рад быть старшим братом!" А.Е., который является вице-президентом музыкального лейбла Def Jams A & R, также опубликовал захватывающий пост в своей социальной сети, написав: "Даже когда темно ... мой сын будет сиять. Благодарю тебя, малыш, ты - мой самый большой подарок. Я люблю вас. Я не могу дождаться, чтобы увидеть малыша". 

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