Беременная Энн Хэтэуэй на премьере сериала "Современная любовь" в Нью-Йорке (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая во второй раз готовится стать мамой, ошеломила своим эффектным выходом на красную дорожку на премьере сериала.

Сюжет нового проекта "Современная любовь" заключается в истории нескольких колонок о любви и отношениях в газете The New York Times. На мероприятии, посвященному сериалу, в эпизоде которого снялась Энн, она появилась в роскошном образе.

Звезда надела асимметричное платье от Oscar de la Renta молочного цвета, которое подчеркнуло округлый живот актрисы на последних неделях беременности.

36-летняя актриса дополнила свой образ блестящими босоножками на каблуках, а также золотыми серьгами и бусами. Завершением "аутфита" стали идеально зачесанные волосы и насыщенный макияж с акцентом на губах.

Добавим, о своей беременности Энн Хэтэуэй сообщила на странице в инстаграме, опубликовав черно-белое селфи в зеркале. По словам актрисы, ей было сложно забеременеть.

"Хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и из-за бесплодия, что ни один из моих путей стать мамой не был легким", – добавила она в подписи.

Кто такая Энн Хэтэуэй?

Актриса дебютировала на телеэкранах в 1999 году в сериале "Будь собой". Мировую славу Хэтэуэй принесла другая кинолента – романтическая комедия "Дневник принцессы". Кроме этого, звезда сыграла главные роли в популярных фильмах: "Море соблазнов", "Алиса в Стране Чудес", "Рэйчел выходит замуж", "Любовь и другие лекарства", "Один день", "Интерстеллар", "Стажер". Что касается личной жизни, то Хэтэуэй в 2012 году вышла замуж за популярного актера Адама Шульмана. 24 марта 2016 года у голливудских супругов родился сын, которого влюбленные назвали Джонатаном Роузбенксом.