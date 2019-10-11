Солистка The Hardkiss отмечает день рождения: как ее поздравил любящий муж (Фото)

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 11 октября, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина празднует свой день рождения. Талантливой певице исполняется 29 лет.

Муж Юлии, гитарист группы The Hardkiss трогательно поздравил любимую на своей странице в инстаграме. Валерий Бебко опубликовал нежное черно-белое фото с Саниной.

В подписи Вал написал по-английски: "С днем рождения, любимая".

Добавим, что на днях вышло интервью певицы, в котором она призналась, что Вал Бебко стал ее первым мужем. В 2011 году они поженились, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy B-Day, Love #juliasanina Публикация от Валерий Бебко (@val_hardkiss) 10 Окт 2019 в 11:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 29 Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 10 Окт 2019 в 11:19 PDT

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Также Юлия показала свое нежное фото с цветами белой сакуры в социальных сетях. Фронвумен группы позирует в кожаной куртке с насыщенным макияжем на глазах в золотых оттенках.

"29", – лаконично написала звезда в комментариях.

Напомним, что украинская певица и фронтвумен группы уже 10 лет находится в отношениях с гитаристом коллектива - Валерием Бебко. Несмотря на то, что практически все свое свободное и рабочее время звездные супруги проводят вместе, напоминать о некоторых вещах певице все же приходится.