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Солистка The Hardkiss отмечает день рождения: как ее поздравил любящий муж (Фото)

Солистка The Hardkiss отмечает день рождения: как ее поздравил любящий муж (Фото)
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 11 октября, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина празднует свой день рождения. Талантливой певице исполняется 29 лет.

Муж Юлии, гитарист группы The Hardkiss трогательно поздравил любимую на своей странице в инстаграме. Валерий Бебко опубликовал нежное черно-белое фото с Саниной.

В подписи Вал написал по-английски: "С днем рождения, любимая".

Добавим, что на днях вышло интервью певицы, в котором она призналась, что Вал Бебко стал ее первым мужем. В 2011 году они поженились, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

 
 
 
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Happy B-Day, Love #juliasanina

Публикация от Валерий Бебко (@val_hardkiss)

 
 
 
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29

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

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Также Юлия показала свое нежное фото с цветами белой сакуры в социальных сетях. Фронвумен группы позирует в кожаной куртке с насыщенным макияжем на глазах в золотых оттенках.

"29", – лаконично написала звезда в комментариях.

Напомним, что украинская певица и фронтвумен группы уже 10 лет находится в отношениях с гитаристом коллектива - Валерием Бебко. Несмотря на то, что практически все свое свободное и рабочее время звездные супруги проводят вместе, напоминать о некоторых вещах певице все же приходится.

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День рождения, The Hardkiss, Певица, Группа, Поздравления, Солистка, Юлия Санина, Вал Бебко.
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