Гайтана поделилась забавной историей того, как узнала о беременности (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Гайтана рассказала, как она узнала о своей беременности.

По словам артистки, все началось с брачного контракта, который она решила заключить с саунд-продюсером Алексом Смартом перед свадьбой. Об этом Гайтана рассказала в программе "ЖВЛ". Так, перед свадьбой любимый женщины предложил ей подписать брачный контракт, чтобы доказать, что он не стремится обмануть в то время известную и богатую певицу.

"Он сказал, что я увидел твой опыт предыдущий. Я хочу, чтобы твоя мама, твоя бабушка спали спокойно. Давай подпишем документ, в котором все, что мы будем зарабатывать с тобой, все будет принадлежать только тебе", – цитирует слова мужа Гайтана.

Предложение контракта повело влюбленных в ЗАГС. Там им сказали, что их не могут быстро расписать, если женщина не беременна. После этого певица решила подделать справку у врача о том, что она беременна. Гинеколог отказала Гайтане, сказав, что так не надо делать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic) 6 Окт 2019 в 12:26 PDT

Как-то я к ней зашла, чтобы попросить справку, а она ответила мне: "Да ты беременна, мы не будем никого обманывать, потому что ты действительно беременна", – рассказала звезда о том, как узнала, что станет мамой.

Что известно о браке Гайтаны?

Гайтана – одна из немногих звезд, которая не стремится выставлять свою частную жизнь напоказ. Только в 2017 году артистка познакомила поклонников со своим мужем – Алексом Смартом. Свадьба пары была тайной, и, по словам Гайтаны, состоялась в 2016 году. Сейчас знаменитая чета живет в Киеве и воспитывает общую дочь Сапфир-Николь.