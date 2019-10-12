"Мастер Шеф" 9 сезон: как прошел 7 выпуск кулинарного шоу

Новости шоу бизнеса:Высокая кухня - это не только искусство, но и наука, у которой есть свои законы.

Вчера, 11 октября, зрители увидели седьмой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф".

В этом выпуске "МастерШеф" кулинары начали первое испытание с того, что должны были усложнить жизнь своим соперникам. Каждая команда выбрала для противоположной из 26 десять кулинарных заповедей: "не используй белое" – то есть нельзя использовать муку, молоко, масло и остальные белые ингредиенты; "не используй комбайн", "не используй нож" и другие. Наказание за несоблюдение заповедей – черный фартук.

Обе команды должны были приготовить полноценный ресторанный обед: закуску, основное и десерт. Капитанами команд стали два участника – Назар и стюардесса Мария.

Эктор Хименес-Браво дал шанс избавиться от заповедей в случае, если команда приготовит вкусно закуску. Одна закуска равна минус одной заповеди. Заметно было, что команда синих фартуков во главе с Марией работала более слаженно, нежели команда "красных" с капитаном Назаром. Первая закуска от "синих" – брокколи в панировке – поразила Эктора, за что он отменил им одну из заповедей – "не готовь из белого". Следом они презентовали судье гуакамоле с лепешками и опять лишились еще одной заповеди – "не готовь в духовке", что значительно облегчило им задачу. Далее снова блюдо от "синих" – рулеты из цукини, и опять в десятку – Эктор просто в восторге. На этот раз команда пожелала готовить с комбайном.

Команда "красных" в тоже время еще ничего не успели подать судьям, поэтому их командный дух немного ослаб, они начали вести дискуссию друг с другом. И все-таки спустя некоторое время им удалось подать первую закуску с семечками чиа и грецкими орехами, покорив Эктора, за что он снял им запрет на использование всех белых ингредиентов. Еще за одну закуску от Аннушки "красные" сняли себе запрет на использование желтого. Тем временем кабачки "красных" помогли им избавиться от запрета не пробовать блюда.

Тофу с клубникой на гриле от Аннушки снова в очередной раз понравилось Эктору, и "красные" теперь могут использовать духовку. Но команда "синих" вырывается вперед, и благодаря закуске с грушей и Дорблю получает возможность резать ножами. Настало время презентации финальных блюд. "Синие" приготовили основное блюдо с морепродуктами и цукини, закуску – в виде сыра "Филадельфия" с хрустящим беконом и кукурузой, десерт – тирамису. Все три позиции по своим вкусовым качествам понравились судьям, за что члены команды были отправлены на балкон.

Команде "красных" все же не удалось порадовать звездных кулинаров: им не понравилось, что основное блюдо – утка со смородиновым соусом – было намного меньше в размерах, нежели закуска из морепродуктов. Десерт – шоколадный кекс с яблоками – получился неплохим, но по реакции Елизаветы стало ясно, что это точно не кулинарный шедевр. Поскольку в сегодняшней битве "красные" были слабым звеном, капитан принял решение надеть черные фартуки на себя и Аннушку. Но многим участникам такое решение не было понятным, ведь Киеу Тхук Ань приготовила три закуски, две из которых помогли им избавиться от запретов.

С помощью жребия участники шоу распределились по парам. Главное условие второго конкурса – один из дуэлянтов должен придумать блюдо, которое можно приготовить за 30 минут. В первой дуэли участники распределились так:

Юлия Акименко и Сергей Денисов готовили паэлью.

Анастасия Погосова и Руслан Шилин – фондан

Артем Янковой и Петр Косовский – ризотто

Назар Виткович и Андрей Боденко – луковый суп

Руслан Лучков и Лиля Сорокина – киш

Александра Ефименко и Киеу Тхук Ань (Аннушка) – ризотто с морепродуктами

Элеонора Зубенко и Юлия Клименко – кесадилью.

А вот Марию Кобзеву судьи освободили от участия в первом раунде за то, что в прошлом испытании она в качестве капитана привела команду к победе. В результате первого поединка 7 кулинаров-аматоров, которые не справились с заданием, отправились на балкон: Юлия, два Руслана, Артем, Андрей, Александра, Юлия Клименко. Остальные продолжили борьбу, вместе уже с Марией. Далее Аннушка не смогла справиться с чахохбили. Ведь Сергей Денисов – настоящий гуру в приготовлении грузинских блюд. Проиграли в этом раунде также Назар, Анастасия, Мария и Элеонора.

На третьем этапе данного конкурса осталось четыре участника, которые снова-таки благодаря жребию разбились на пары: Лилия и Петр, Назар и Сергей. Денисов выбрал для приготовления фахитос, а бывший полицейский сделал ставку на миньоны с жареным картофелем. По итогу в финальной битве сошлись Сергей и Лилия.

Лилия Сорокина немного испугалась такого сильного оппонента, но все же решилась приготовить фаршированную грудку с пюре из брокколи. Эта борьба была жаркой, для приготовления блюда нужна была "Филадельфия", и участница решила не делиться с Сергеем таким ингредиентом, поэтому ему пришлось использовать рикотту. В результате судьи раскритиковали блюдо Лилии и отдали победу Сергею. Кроме победы, у кулинара была возможность "наградить" своих конкурентов черными фартуками, а именно – Элеонору и химика Руслана.

В зону риска в 7 выпуске кулинарного шоу попали четыре участника – Киеу Тхук Ань, Элеонора Зубенко, Руслан Шилин и Назар Виткович. На этот раз задание было с "сюрпризом".

Во-первых, Сергей Денисов называл для кулинаров обязательные ингредиенты, сузив им круг выбора блюд.

Во-вторых, для усложнения процесса приготовления рабочие поверхности сделали на высоте, и, чтобы добраться к ним, нужна тумба, за которую постоянно была борьба. В этом испытании участники непосредственно помогали друг другу, в частности, парни подсаживали девушек к поверхностям. Пока Руслан носил Анну на спине, чтобы она смогла достать до поверхности, время почти закончилось. Равиоли с грибами юный химик готовил за последние 9 минут, и это не помешало ему справиться с заданием.

И вот настало время дегустации – равиоли с грибами от Руслана, медальон с ягодным соусом от Элеоноры, форель с кокосовым молоком от Аннушки и "осьминоги" от Назара. Главным провалом задания стала фатальная ошибка Назара.

Сергей ему в качестве главного ингредиента заказал осьминога, но участник перепутал этот продукт с кальмарами! Эктор даже отказался дегустировать блюдо, и, разумеется, Назар Виткович сегодня за свою невнимательность отправляется домой.