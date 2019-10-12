Хоакин Феникс врезался на своей Tesla в пожарный автомобиль

Новости шоу бизнеса:Актер находился за рулем принадлежавшего ему автомобиля Tesla и допустил столкновение с припаркованной у обочины машиной пожарного департамента Лос-Анджелеса.

Голливудский актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в нашумевшей картине "Джокер", попал в аварию на своей машине.

Известно, что он врезался на своем автомобиле Tesla в припаркованную машину пожарных, не вписавшись в поворот.

После случившегося инцидента актер не просто не скрылся с места преступления, а непременно сам разыскал не подозревающих об аварии работников, которые в тот момент находились на вызове неподалеку, чтобы сознаться в содеянном.

Как сообщается, прибывшие на место аварии полицейские были поражены любезностью Феникса, который извинился и обменялся контактами страховых фирм с пострадавшими. В результате инцидента больше пострадал именно автомобиль знаменитости, тогда как машина пожарных получила всего пару царапин.