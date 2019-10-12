У актера Лиама Хемсворта появились новые отношения

Новости шоу бизнеса:Избранницей актера стала австралийская начинающая актриса.

Лиам Хемсворт, который развелся с Майли Сайрус незадолго после свадьбы, на данный момент закрутил новый роман. На днях он был замечен в компании 22-летней актрисы Мэдисон Браун.

В результате поклонники решили, что актер забыл певицу и готов к новым отношениям.

Как сообщалос ранее, что после разрыва с Лиамом, знаменитая Майли Сайрус некоторое время провела с Кейтлин Картер, а со временем целовалась на публике со своим старым другом и певцом Коди Симпсоном.

Что касается актера Лиама Хемсворта, то он впервые за все это время был замечен с предполагаемой пассией на днях. Он прогуливался по Нью-Йорку со звездой сериала "Династия" Мэдисон Браун. Соответствующие фото опубликовал портал TMZ.

Заметно, что Лиам и Мэдисон обедали в кафе, обнимались и держались за руки. Пару также заметили в метро.