Культовый "Океан Эльзы" празднует 25-летие: появились архивные фото участников группы

Новости шоу бизнеса:По случаю годовщины рок-группы "Океан Эльзы" участники коллектива показали свои редкие фото.

Одной из самых любимых украинских групп сегодня, 12 октября, исполняется 25 лет!

Сложно представить, но сегодня, 12 октября, "Океан Эльзы" отпраздновал 25-ю годовщину со дня основания рок-группы.

За это время в жизни коллектива и всех его участников много что изменилось. Неизменной осталась любовь украинцев разной возрастной категории к их музыке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 25! Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 11 Окт 2019 в 11:11 PDT

За 25 лет существования "Океан Эльзы" пережил четыре смены состава, однако до сих пор единственным и неизменным его лидером остается Святослав Вакарчук. На счету рок-группы десять альбомов, один из которых акустический. Им удается собирать стадионы и зажигать не только телефоны, но и сердца украинских слушателей.

По случаю юбилея на инстаграм-странице коллектива появились архивные фото музыкантов, которые вряд ли видели их поклонники раньше. На архивных фотографиях можно увидеть экс-участников группы, а также Святослава Вакарчука с длинными волосами.