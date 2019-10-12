Модель Эшли Грэм показала растяжки на теле

Новости шоу бизнеса:На днях женщина откровенно показала, как меняется ее тело во время беременности.

Самая популярная plus-size модель в мире Эшли Грэм готовится стать мамой впервые! 31-летняя американка продолжает посещать различные светские мероприятия, сниматься в проектах, заниматься спортом, а также быть активным пользователем социальных сетей.

На своей странице в инстаграме Эшли Грэм опубликовала короткое видео, на котором она обнаженной показала округлившийся живот, складки, а также растяжки на теле.

Звезда не впервые демонстрирует себя не с самых лучших ракурсов для того, чтобы вдохновить своих подписчиков, в том числе женщин. Модель своими раскованными фото и роликами заявляет, что надо любить свое тело на всех этапах жизни, уважать себя и быть уверенной в себе. Ведь не всегда за "идеальным" фото в Instagram стоит действительно счастливый человек.

Становлюсь все больше и больше и стараюсь принимать мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть такая поддержка, – заявила Грэм в подписи.

Добавим, о своей первой беременности модель Эшли Грэм Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм беременна: миловидное видео сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, будет у звезды мальчик или девочка.