Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер

Новости шоу бизнеса:Американский актер и номинант на премию "Оскар" ушел в мир иной вчера, 11 октября, в возрасте 78 лет.

Он был номинирован на Оскар за криминальную драму "Джеки Браун" от режиссера Квентина Тарантино и снялся в более чем 100 фильмах. Актер скончался вчера в пятницу в Лос-Анджелесе от рака мозга. Ему было 78 лет.

Тарантино создал персонажа Макса Черри с мыслью о Форстере, поэтому это вполне символично, что именно эта роль принесла Роберту первую номинацию на премию Оскар.

"В моей деятельности много разножанровых работ… Мне нравилось работать так", - сказал Форстер после выхода драмы 2018 года "Что у них было".

Форстер родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, и начал свою карьеру на Бродвее с кинокартины "Блики в золотом глазу" в сотрудничестве с Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо.

Последней кинокартиной, в которой снялся Роберт Форстер, стал криминальный фильм "Путь: Во все тяжкие". Полнометражный фильм вышел на Netflix в день смерти известного актера.