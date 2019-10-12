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"Это то, чего я жду с нетерпением": Джастин Бибер хочет стать папой

"Это то, чего я жду с нетерпением": Джастин Бибер хочет стать папой
18:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:25-летний певец в социальных сетях все больше говорит о своих планах на будущее.

Медовый месяц Джастина и Хейли Бибер еще в самом разгаре, а молодожены уже представляют себя в роли родителей.

Правда, 25-летний певец пока проявляет куда больше энтузиазма к этой теме, чем его супруга, 22-летняя племянница Алека Болдуина.

На днях Джастин поделился со своими фанатами сразу несколькими милыми видео с участием маленьких детей и их родителей. Сам Джастин так прокомментировал эти кадры: "Это то, чего я жду с нетерпением".

 
 
 
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This is something I look forward to :)

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Причем, судя по подборке этих эпизодов, Бибер будет рад как мальчику, так и девочке. К тому же, продолжая детскую тему, Джастин решил немного погрузиться в свои собственные воспоминания, и опубликовал старое школьное фото — своего класса.

На нем он обвел себя в кружок, и гордо подписал: "Я уже во втором классе создавал новый тренд — своими обесцвеченными волосами!".

 
 
 
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Second grade bleach blonde hair settin trends early

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Жена Бибера — Хейли, в принципе, тоже не против расширения семьи. В ноябре 2018 года в интервью для Vogue Arabia она заявила: "Я хочу детей и не могу дождаться, когда они у меня появятся". А немного позднее, когда Хейли Болдуин уже стала миссис Бибер, она прокомментировала: "Я бы сказала, что теперь эта перспектива стала немного ближе к реальности".

Правда в феврале 2019 года Хейли все же призналась в интервью изданию Vogue, что не планирует заводить детей еще по крайней мере пару лет.

"Никаких лживых друзей": Джастин Бибер прокомментировал свою скромную свадьбу (Фото)

Появятся ли дети в скором времени в семье Бибера или нет, главное, что они счастливы вместе, особенно после роскошной официальной свадьбы в сентябре этого года. Напомним, после гражданской регистрации брака, состоявшейся прошлой осенью, в этом году Джастин и Хейли обвенчались. После чего они отпраздновали свадьбу со 150 приглашенными ими гостями в Южной Каролине.

Теперь, когда все родственники молодоженов познакомились и подружились, Джастин и Хейли могут рассчитывать на их поддержку.

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Отцовство, Джастин Бибер, Певец, Хейли Бибер.
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