"Это то, чего я жду с нетерпением": Джастин Бибер хочет стать папой

Новости шоу бизнеса:25-летний певец в социальных сетях все больше говорит о своих планах на будущее.

Медовый месяц Джастина и Хейли Бибер еще в самом разгаре, а молодожены уже представляют себя в роли родителей.

Правда, 25-летний певец пока проявляет куда больше энтузиазма к этой теме, чем его супруга, 22-летняя племянница Алека Болдуина.

На днях Джастин поделился со своими фанатами сразу несколькими милыми видео с участием маленьких детей и их родителей. Сам Джастин так прокомментировал эти кадры: "Это то, чего я жду с нетерпением".

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is something I look forward to :) Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Окт 2019 в 3:03 PDT

Причем, судя по подборке этих эпизодов, Бибер будет рад как мальчику, так и девочке. К тому же, продолжая детскую тему, Джастин решил немного погрузиться в свои собственные воспоминания, и опубликовал старое школьное фото — своего класса.

На нем он обвел себя в кружок, и гордо подписал: "Я уже во втором классе создавал новый тренд — своими обесцвеченными волосами!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Second grade bleach blonde hair settin trends early Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Окт 2019 в 7:32 PDT

Жена Бибера — Хейли, в принципе, тоже не против расширения семьи. В ноябре 2018 года в интервью для Vogue Arabia она заявила: "Я хочу детей и не могу дождаться, когда они у меня появятся". А немного позднее, когда Хейли Болдуин уже стала миссис Бибер, она прокомментировала: "Я бы сказала, что теперь эта перспектива стала немного ближе к реальности".

Правда в феврале 2019 года Хейли все же призналась в интервью изданию Vogue, что не планирует заводить детей еще по крайней мере пару лет.

Появятся ли дети в скором времени в семье Бибера или нет, главное, что они счастливы вместе, особенно после роскошной официальной свадьбы в сентябре этого года. Напомним, после гражданской регистрации брака, состоявшейся прошлой осенью, в этом году Джастин и Хейли обвенчались. После чего они отпраздновали свадьбу со 150 приглашенными ими гостями в Южной Каролине.

Теперь, когда все родственники молодоженов познакомились и подружились, Джастин и Хейли могут рассчитывать на их поддержку.