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Невероятно нежный образ: королева Летиция поразила роскошным нарядом

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Невероятно нежный образ: королева Летиция поразила роскошным нарядом
22:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Ее Величество Летиция давно называется испанской иконой стиля, поскольку во время каждого выхода демострирует отличный вкус.

Однако сегодня, 12 октября, у нее была отличная возможность надеть нежное платье, которое подошло только для знаменательного события.

Дело в том, что 12 октября жители Испании и ее монаршая семья отмечают Национальный день Королевства Испании. По случаю государственного праздника Ее Величество выбрала особое платье.

На торжественном параде в сопровождении своего мужа Филиппа VI, который надел праздничную форму, а также дочерей Софии и Леонор, появилась роскошная королева Летиция.

На ней было нежно-розовое платье от ее любимого испанского бренда Felipe Varela. Дизайнер марки шьет наряды для представительницы монаршей семьи только на заказ. Поэтому, можете быть уверены, второго такого платья вы не найдете!

Платье со змеиным принтом: испанская королева продолжает поражать стильными образами

Платье с акцентом на талии, пышной юбкой, а также прозрачным рукавом, созданным из органзы, отлично подчеркнуло изящество 47-летней королевы. Что интересно, рукава одежды отличались особой вышивкой в форме бабочек. Элегантный образ испанской красавицы завершили туфли с трендовыми пластиковыми деталями, а также яркий клатч.

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Стиль, Образ, Наряд, Летиция, Королева Летиция.
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