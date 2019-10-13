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Ничего себе: Анджелина Джоли снялась для эротической обложки итальянского глянца

Ничего себе: Анджелина Джоли снялась для эротической обложки итальянского глянца
09:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли не перестает удивлять и радовать своих фанатов.

Потрясающие появления на премьерах фильма "Малефисента 2", блестящий вид, несмотря на слухи о болезнях, а также сексуальные съемки для обложек иностранных глянцев.

В начале октября в сети появилось фото Анджелины Джоли, на котором она предстала полностью обнаженной, лежа в ванне. Такая съемка от звезды Голливуда стала настоящим взрывом. Именно поэтому, вероятно, она решила повторить фотосессию, но уже для итальянского глянца Grazia.

Звезда "Малефисенты" снялась для октябрьского номера итальянского журнала, однако представители издания не анонсировали их сотрудничество. Они решили опубликовать готовую обложку, покорив сердца поклонников Джоли.

На фото соблазнительная Анджелина Джоли предстала в романтическом образе соблазнительницы. Прическа и макияж актрисы напоминают ее героиню из фильма "Турист". Однако на лицевой странице журнала Grazia Italia актриса предстала обнаженной, прикрывая тело шелковой простыней. Поскольку она смотрела в камеру через плечо, на фото засветилась ее обнаженная до пояса спина. Звезда Голливуда сексуально придерживала одеяло на груди, тем самым добавляя пикантности кадру. Ее взгляд был томно направлен в камеру, так и обольщая фанатов.

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На других фото для октябрьского номера Анджелина Джоли предстала в не менее горячем образе – обнаженной и в постели.

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Анджелина Джоли, Фотосессия, Актриса, Журнал, Обложка, Глянец, Grazia.
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