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Не удалось сохранить тайну: Миранда Керр стала мамой в третий раз

Не удалось сохранить тайну: Миранда Керр стала мамой в третий раз
12:04 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Экс-ангел Victoria’s Secret Миранда Керр родила третьего ребенка.

В марте Миранда Керр подтвердила, что она беременна в третий раз. Звезда воспитывает двоих сыновей: 8-летнего Флинна, рожденного в браке с Орландо Блумом, и годовалого Харта от основателя SnapChat Эвана Шпигеля. Звездная пара знала пол ребенка заранее, но не делилась этими сведениями с прессой.

11 октября издание The Daily Telegraph сообщило, что Миранда Керр в третий раз стала матерью. Более того, назвали и пол младенца. СМИ утверждают, что у Миранды родился третий сын!

Единственным, о чем пока не успели узнать вездесущие журналисты, остается имя малыша. Возможно, хотя бы его счастливым родителям удастся сохранить в тайне и сообщить общественности самостоятельно!

 
 
 
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Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Миранда Керр и Эван Шпигель познакомились в 2015 году. Они сыграли пышную свадьбу в мае 2017-го, на которой модель появилась в платье от Dior, вдохновленном аутфитом Грейс Келли. Примечательно, что до брака между влюбленными не было интимных отношений.

Беременная австралийская модель посетила торжественный прием в коротком мини

Миранда Керр была одним из ангелов Victoria’s Secret до 2013 года. Сотрудничество с этим брендом принесло ей мировую известность. Также Керр является основателем собственной линии органической косметики Kora Organics.

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Беременность, Модель, Миранда Керр, Родила, экс-"ангел" Victoria’s Secret.
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