Леся Никитюк кардинально изменила имидж

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников новым изменением в своей внешности, которое стало ярким модным экспериментом.
Так, телеведущая решила изменить оттенок волос. Стилисты подобрали Лесе Никитюк стильный розовый цвет, в который окрашивается немало звезд в этом сезоне.
В подписи к фото знаменитость заинтриговала подписчиков вариантами, почему она решила сменить имидж.
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Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве 2. Псіханула 3. Джареду не подобаються білявки Пиши свій варіант у коментах, тому хто вгадає чому я перефарбувалася - з мене лайк #advertisement #TODAYIWILL @glo_ukraine
Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное, 2. Психанула, 3. Джареду не нравятся блондинки, – написала Никитюк.