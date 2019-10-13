Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ

Голливудская актриса Натали Портман, которая известна своими феминистическими взглядами, посетила мероприятие Variety's Power of Women 2019 Лос-Анджелесе в пятницу, 11 октября.
Звезда фильма "Черный лебедь" подготовила простой и комфортный look для светского события. Натали надела красный джемпер с короткими рукавами с черными широкими брюками.
Вместо классических лодочек на каблуке, Портман выбрала черные удобные балетки. Стилисты дополнили образ актрисы макияжем в коричнево-золотых оттенках с акцентом на глазах и сделали легкую волнистую укладку волос.
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На мероприятие от издания Variety пришло немало других звезд с мировой известностью: Дженнифер Энистон, Бри Ларсон, Мэрайя Кэри и другие.
Лауреатами премии Variety за карьерные достижения и благотворительную деятельность было выбрано шесть женщин: Мэрайя Кэри, Аквафин, Чак Хан, Бри Ларсон, Данную Уолден и Дженнифер Энистон.