Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ

Новости шоу бизнеса:Известная Натали Портман продемонстрировала простой, но очень стильный casual-образ.

Голливудская актриса Натали Портман, которая известна своими феминистическими взглядами, посетила мероприятие Variety's Power of Women 2019 Лос-Анджелесе в пятницу, 11 октября.

Звезда фильма "Черный лебедь" подготовила простой и комфортный look для светского события. Натали надела красный джемпер с короткими рукавами с черными широкими брюками.

Вместо классических лодочек на каблуке, Портман выбрала черные удобные балетки. Стилисты дополнили образ актрисы макияжем в коричнево-золотых оттенках с акцентом на глазах и сделали легкую волнистую укладку волос.

На мероприятие от издания Variety пришло немало других звезд с мировой известностью: Дженнифер Энистон, Бри Ларсон, Мэрайя Кэри и другие.

Лауреатами премии Variety за карьерные достижения и благотворительную деятельность было выбрано шесть женщин: Мэрайя Кэри, Аквафин, Чак Хан, Бри Ларсон, Данную Уолден и Дженнифер Энистон.