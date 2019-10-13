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Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)

Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
15:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Алек Болдуин и его жена Хилария рассекретили пол своего будущего ребенка. Это звездная пара сделала очень интересным способом.

В мире все больше набирает популярность американская традиция – устраивать вечеринку, чтобы узнать пол будущего ребенка. Вместо праздничного торта или большого шарика, семейство Болдуин придумало другую идею и сообщило об этом своим четырем детям.

Хилария опубликовала трогательный ролик на своей инстаграм-странице, где показала комнату с четырьмя детскими колясками, где лежали куклы в пеленках. Как планировали звездные родители, дети должны были одновременно достать игрушку и узнать, кто у них будет – брат или сестра. Самой первой справилась 5-летняя Кармен, которая увидела, что кукла имеет розовый наряд. "Это девочка!" – закричала дочь Хиларии и Алека.

Как известно, у жены Алека Болдуина весной 2019 года произошел выкидыш. Хилария очень тяжело пережила потерю нерожденного ребенка. Тогда после обследования врачи заявили, что шансов выжить у малыша очень мало.

 
 
 
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Our little reveal . We are so excited!

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Сейчас Хилария, снова забеременела, чувствует себя хорошо и готовится к рождению пятого ребенка. "Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – добавила она.

Кто такой Алек Болдуин?

 
 
 
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When you’ve had so many babies, 6 minutes pregnant looking like 6 months pregnant

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка (Фото, Видео)

Голливудский актер, снявшийся в десятках фильмов. Наиболее известными его работами являются "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин". До 2002 года Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнего дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с тренером по йоге Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей и готовится к рождению пятого.

Также у Алека Болдуина есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

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Алек Болдуин, Беременность, Знаменитости, Выкидыш, Актер, Хилария Болдуин, Голливудский актер, Жена Алека Болдуина.
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