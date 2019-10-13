Хэллоуин в Диснейленде: актриса Меган Фокс делится фото со своего отпуска (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Меган Фокс с мужем Брайаном Остином Грином и тремя сыновьями Ноа, Бодхи и Джорни отправились в калифорнийский Диснейленд.

В Диснейленде уже началась подготовка к Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Семья Меган Фокс решила провести там день вместе, надев праздничные костюмы.

Звездное семейство позировало на фоне декораций, одной из которых была большая голова Микки Мауса из тыквы. 3-летний Джорни для прогулки надел костюм красного китайского дракона, а другие мальчики переоделись в ведьм. Так, Ноа даже дополнил свой look париком розового цвета и заостренной шляпой.

Сама же Меган примерила только уши Минни Маус и casual-одежду.

"Хэллоуин в Диснейленде – это всегда очень весело, но можем ли мы сделать хотя бы одну семейную фотографию, где все смотрят на камеру и делают более-менее нормальное лицо", – добавила с юмором в подписи Фокс.