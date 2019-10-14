Скачать
Понедельник, 14.10.2019
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться

Актриса Лили-Роуз Депп заявила, что всего добилась сама

Актриса Лили-Роуз Депп заявила, что всего добилась сама
13:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса рассказала, что в свое время именно камера помогла ей избавиться от большого количества комплексов.

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа сыграла вместе с Тимоти Шаламе в фильме "Король". В одном из недавних интервью актриса рассказала о том, виляет ли знаменитый папа на карьеру Лили-Роуз и как именно она добивается успехов в кино.

Оказывается, быть дочерью Джонни Деппа ― задача не из легких, особенно если хочется построить карьеру актрисы самостоятельно. Да и на выбор профессии отец Лили-Роуз никак не повлиял, ведь она даже подумывала стать певицей.

В кино оказалась совсем не из-за отца, как можно подумать, ― передает ее слова издание Hello!

История сложилась иначе. Когда-то Лили-Роуз позвали сыграть небольшую роль в фильме "Бивень", и она приняла это предложение. Так начался ее творческий путь. 

Эксклюзивный снимок: как Эмили Ратаковски выглядела в детстве (Фото)

Еще одним непростым испытанием стал папа Лили-Роуз. Многие ошибочно полагают, что роли актрисе достаются исключительно из-за популярности ее отца, но это совершенно не так. В несколько фильмов Депп звала ее подруга Харли Квинн Смит, дочь режиссера Кевина Смита. В фильме "Танцовщица" Лили-Роуз предложила поучаствовать другая подруга ― певица Соко.

Поэтому нет смысла обвинять дочь Джонни Деппа в том, что без отца она была бы никем. По этоу прчиине во время интервью актриса не любит обсуждать родителей: всегда найдутся те, кто будет думать, что карьеру актрисы Лили-Роуз помогли построить Джонни и Ванесса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карьера, Знаменитости, Актриса, Лили-Роуз Депп, Актриса Лили-Роуз Депп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 В NASA озвучили дату запуска самой мощной ракеты в мире
05 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
&quot;Нобелевскую неделю&quot; закрыла премия по экономике
"Нобелевскую неделю" закрыла премия по экономике
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь