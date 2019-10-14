Актриса Лили-Роуз Депп заявила, что всего добилась сама

Новости шоу бизнеса:Актриса рассказала, что в свое время именно камера помогла ей избавиться от большого количества комплексов.

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа сыграла вместе с Тимоти Шаламе в фильме "Король". В одном из недавних интервью актриса рассказала о том, виляет ли знаменитый папа на карьеру Лили-Роуз и как именно она добивается успехов в кино.

Оказывается, быть дочерью Джонни Деппа ― задача не из легких, особенно если хочется построить карьеру актрисы самостоятельно. Да и на выбор профессии отец Лили-Роуз никак не повлиял, ведь она даже подумывала стать певицей.

В кино оказалась совсем не из-за отца, как можно подумать, ― передает ее слова издание Hello!

История сложилась иначе. Когда-то Лили-Роуз позвали сыграть небольшую роль в фильме "Бивень", и она приняла это предложение. Так начался ее творческий путь.

Еще одним непростым испытанием стал папа Лили-Роуз. Многие ошибочно полагают, что роли актрисе достаются исключительно из-за популярности ее отца, но это совершенно не так. В несколько фильмов Депп звала ее подруга Харли Квинн Смит, дочь режиссера Кевина Смита. В фильме "Танцовщица" Лили-Роуз предложила поучаствовать другая подруга ― певица Соко.

Поэтому нет смысла обвинять дочь Джонни Деппа в том, что без отца она была бы никем. По этоу прчиине во время интервью актриса не любит обсуждать родителей: всегда найдутся те, кто будет думать, что карьеру актрисы Лили-Роуз помогли построить Джонни и Ванесса.