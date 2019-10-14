Мама Лиама Хемсворта всегда недолюбливала Майли: сенсационные подробности (Фото)

29-летний Лиам Хемсворт сильно переживал по поводу своего разрыва с Майли Сайрус. Чтобы справиться с уходом Майли, Лиам был вынужден полагаться только на поддержку своей семьи. Ему ничего не оставалось, кроме как уехать ненадолго домой в Австралию и не участвовать во всей этой истории.
Актер был замечен в отпуске на Острове Ричарда Брэнсона в Макипеасе вместе со старшим братом Крисом Хемсвортом. "Лиам действительно чувствовал, что ему нужна его семья после расставания. Они очень, очень близки" - сообщают инсайдеры.
Роман Майли и Лиама продолжался почти десять лет. Первая встреча состоялась в 2009 году во время съемок фильма Николаса Спаркса "Последняя песня". В то время Майли было всего 16, а Лиаму - 19. Пара встречалась в течение нескольких лет, после чего в 2014 году объявила о том, что расстается. Но в 2016 году звездная парочка снова воссоединилась. Лиам и Майли наконец-то поженились в декабре прошлого года, инсайдер также сообщил, что мама Лиама не одобряла их брак. "Его мама чувствует такое облегчение, что Лиам принял решение разорвать отношения, конечно как и вся его семья, но она особенно", - добавили инсайдеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Geçtiğimiz ağustos ayında 10 yıldır bir dargın bir barışık birlikte olduğu Miley Cyrus ile ayrılan Liam Hemsworth, yeni bir ilişkiye başladı. 29 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, hafta içinde Dynasty dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile el ele objektiflere takıldı #liamhemsworth #mileycyrus #maddisonbrown
"Семья Лиама просто хочет, чтобы он был счастлив, но они хотят видеть его с кем-то гораздо более достойным, и они не успокоятся, пока он не будет счаслив", - добавил источник.
"Он действительно трудно перенес расставание и собирается быть осторожным и не спешить с следующими отношениями. Сейчас для него очень важно получить одобрения своей матери, и он, кажется, начал двигаться в другом направлении", - заключил инсайдер.