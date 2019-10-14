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Мама Лиама Хемсворта всегда недолюбливала Майли: сенсационные подробности (Фото)

Мама Лиама Хемсворта всегда недолюбливала Майли: сенсационные подробности (Фото)
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:После того, как известный актер вернулся из Австралии, он был замечен в компании 22-летней актрисы Мэдисон Браун.

29-летний Лиам Хемсворт сильно переживал по поводу своего разрыва с Майли Сайрус. Чтобы справиться с уходом Майли, Лиам был вынужден полагаться только на поддержку своей семьи. Ему ничего не оставалось, кроме как уехать ненадолго домой в Австралию и не участвовать во всей этой истории.

Актер был замечен в отпуске на Острове Ричарда Брэнсона в Макипеасе вместе со старшим братом Крисом Хемсвортом. "Лиам действительно чувствовал, что ему нужна его семья после расставания. Они очень, очень близки" - сообщают инсайдеры.

Роман Майли и Лиама продолжался почти десять лет. Первая встреча состоялась в 2009 году во время съемок фильма Николаса Спаркса "Последняя песня". В то время Майли было всего 16, а Лиаму - 19. Пара встречалась в течение нескольких лет, после чего в 2014 году объявила о том, что расстается. Но в 2016 году звездная парочка снова воссоединилась. Лиам и Майли наконец-то поженились в декабре прошлого года, инсайдер также сообщил, что мама Лиама не одобряла их брак. "Его мама чувствует такое облегчение, что Лиам принял решение разорвать отношения, конечно как и вся его семья, но она особенно", - добавили инсайдеры.

У актера Лиама Хемсворта появились новые отношения

"Семья Лиама просто хочет, чтобы он был счастлив, но они хотят видеть его с кем-то гораздо более достойным, и они не успокоятся, пока он не будет счаслив", - добавил источник. 

"Он действительно трудно перенес расставание и собирается быть осторожным и не спешить с следующими отношениями. Сейчас для него очень важно получить одобрения своей матери, и он, кажется, начал двигаться в другом направлении", - заключил инсайдер.

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Отношения, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Знаменитости, Актер, Акриса, Мэдисон Браун.
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