Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

Новости шоу бизнеса:В понедельник, 14 октября, начинается "рисковый" королевский тур герцогов Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – в Пакистане.

Королевский тур продлится до 18 октября. Его характеризуют как "сложное путешествие герцогов Кембриджских, учитывая логистические и соображения безопасности". Это будет самый громкий визит королевской семьи за последние 13 лет из-за нестабильной ситуации в стране и угрозы терроризма.

Как сообщает издание Express, Кейт и Уильяма будут сопровождать 1000 сотрудников полиции в течение четырех дней.

Также по сообщению Кенсингтонского дворца, тур станет "важным дипломатическим событием для пары и признаком их растущего старшинства в королевской семье".

Супруги планируют встретиться с большим количеством социальных групп: дети, молодежь, члены правительства, бизнесмены, благотворители, защитники природы, известные деятели культуры и спорта и другие.

Последними членами королевской семьи, которые посетили Пакистан, были принц Чарльз и Камилла в 2006 году, когда, по словам дипломатов, страна была менее безопасной, чем сейчас.