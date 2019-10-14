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Понедельник, 14.10.2019
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Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В понедельник, 14 октября, начинается "рисковый" королевский тур герцогов Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – в Пакистане.

Королевский тур продлится до 18 октября. Его характеризуют как "сложное путешествие герцогов Кембриджских, учитывая логистические и соображения безопасности". Это будет самый громкий визит королевской семьи за последние 13 лет из-за нестабильной ситуации в стране и угрозы терроризма.

Как сообщает издание Express, Кейт и Уильяма будут сопровождать 1000 сотрудников полиции в течение четырех дней.

Также по сообщению Кенсингтонского дворца, тур станет "важным дипломатическим событием для пары и признаком их растущего старшинства в королевской семье".

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Супруги планируют встретиться с большим количеством социальных групп: дети, молодежь, члены правительства, бизнесмены, благотворители, защитники природы, известные деятели культуры и спорта и другие.

Последними членами королевской семьи, которые посетили Пакистан, были принц Чарльз и Камилла в 2006 году, когда, по словам дипломатов, страна была менее безопасной, чем сейчас.

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Пакистан, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Королевский тур.
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