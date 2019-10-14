Тина Кароль в "Симпсонах": как бы выглядела певица

Новости шоу бизнеса:Одна из поклонниц талантливой певицы решила приобщить любимицу многих к мультсериалу "Симпсоны".

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль вдохновляет многих на творческие проекты. На днях художница-фанатка решила поэкспериментировать и показать, как артистка выглядела бы в образе персонажей "Симпсоны".

Автором картины стала художница Маргарита Фелис, которую вдохновил выход артистки в эфире "Танцев со звездами 2019". Перед зрителями украинская знаменитость появилась в роскошном вечернем платье цвета фуксии. Именно в таком наряде Тина Кароль неожиданно примерила образ героев мультсериала "Симпсоны".

По словам художницы, на создание картинки она потратила около 5 часов, используя графический редактор Photoshop. Результат ошеломил поклонников Тины Кароль, которые уже засыпали работу одобрительными отзывами.

Как оказалось, Тина Кароль – не единственная звезда, которая появилась на полотнах перспективной художницы. Девушка нарисовала и участников группы The Hardkiss в образах сериала "Симпсоны".

Вдохновил ее новый клип коллектива на песню "Жива", который музыканты сняли в стиле вампирской саги.