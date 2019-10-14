Тина Кароль в "Симпсонах": как бы выглядела певица

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль вдохновляет многих на творческие проекты. На днях художница-фанатка решила поэкспериментировать и показать, как артистка выглядела бы в образе персонажей "Симпсоны".
Автором картины стала художница Маргарита Фелис, которую вдохновил выход артистки в эфире "Танцев со звездами 2019". Перед зрителями украинская знаменитость появилась в роскошном вечернем платье цвета фуксии. Именно в таком наряде Тина Кароль неожиданно примерила образ героев мультсериала "Симпсоны".
По словам художницы, на создание картинки она потратила около 5 часов, используя графический редактор Photoshop. Результат ошеломил поклонников Тины Кароль, которые уже засыпали работу одобрительными отзывами.
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Пригласила @tina_karol к Симпсонам. Друзья, прошу вашей помощи еще раз, давайте отметим Тину, что бы она увидела рисунок . На эту работу ушло около 5 часов, сейчас я очень стараюсь, что бы линии были аккуратные и красивые . #art #tinakarol #tinakarolband #tinakarollife #tinakarolfan #tinakarolfan #thesimpsons #simpsons #cartoonists #cartoonistsofinstagram #simpsonsmemes #simpsonsedits #music #fanart #simpsonswave #тинакароль #тинакарольлучшая #тинакарольфан #рисунок #симпсоны #рисуюкаждыйдень
Как оказалось, Тина Кароль – не единственная звезда, которая появилась на полотнах перспективной художницы. Девушка нарисовала и участников группы The Hardkiss в образах сериала "Симпсоны".
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Если бы видео на песню The Hardkiss «Жива» соединили с The Simpsons, то это выглядело бы именно так. Новая работа группы не оставила меня равнодушной, спасибо, что вдохновляете! . Рисовала около 7 часов. Photoshop CC, планшет wacom one (small). Очень надеюсь, что ребята увидят, отметьте их в комментариях и я буду очень признательна вам . А вы любите творчество The Hardkiss? Как вам новый клип? Не стесняйтесь, делитесь впечатлениями! @the_hardkiss @val_hardkiss @kreechy_thehardkiss @slavachaika . #art #thehardkiss #thehardkissfamily #thehardkissteam #hardkiss #юлиясанина #draw #thesimpsons #жива #thesimpsonsedit #thesimpsonstattoo #thesimpsonsmemes #wacom #characterdesign #characterillustration #characterconcept #characterart #cartoon #cartoonedits #cartoons #cartoonist #cartoonprofilepics #cartoonartstyle #рисунок #симпсоны #хардкисс #фанарт #рисуюкаждыйдень #скетчинг #художникднепр
Вдохновил ее новый клип коллектива на песню "Жива", который музыканты сняли в стиле вампирской саги.