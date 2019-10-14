Секрет красоты и хорошего самочувствия от Виктории Бекхэм (Фото)

Как Виктория Бекхэм призналась в интервью изданию The Telegraph, она каждый день съедает 3-4 авокадо. Жена Дэвида Бекхэма тщательно следит за состоянием своей кожи и здоровья, а к ее советам прислушиваются миллионы поклонников во всем мире.
Для лучшего состояния кожи нужен правильный баланс полезных жиров в организме, поэтому дизайнер рекомендует есть авокадо, который является источником мононенасыщенных жиров. Этот продукт отлично влияет на увлажненность кожи.
Добавим, что существует несколько рецептов, как можно приготовить авокадо на завтрак. Кроме популярных гуакамоле и сэндвичей, рекомендуем вам попробовать смузи, а также салаты с этим продуктом.
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Loved staying at @lanserhof. Thank u @healingholidays and everyone who sent me their top tips on staying balanced. Seems I need to be listening to true crime podcasts and having a glass of wine every now and then And if all else fails, keep wearing some good shoes. @davidbeckham you’re just jealous you didn’t come VB
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Wearing a custom tux at last night’s @peopleschoice awards - coming in my next pre collection! Thank u @kenpaves, @wendyrowe and @tombachik x kisses
Сама же Виктория Бекхэм в этом году представила свою косметическую линейку Victoria Beckham Beauty. Как заявила звезда, она не обещает выпускать продукты, которые будут избавлять от морщин. "Потому что это бред. Думаю, нам просто нужно подчеркивать свою индивидуальность и быть лучшей, самой сильной версией самих себя", – заявила она.
"Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Я хочу выглядеть как лучшая версия себя. Я хочу ухаживать за тем, что имею. Я не хочу ничего менять", – убеждает Виктория Бекхэм.