Секрет красоты и хорошего самочувствия от Виктории Бекхэм (Фото)

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Понедельник, 14.10.2019
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20:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая выпустила свою коллекцию средств для макияжа, продолжает делиться с поклонниками секретами ухода за собой.

Как Виктория Бекхэм призналась в интервью изданию The Telegraph, она каждый день съедает 3-4 авокадо. Жена Дэвида Бекхэма тщательно следит за состоянием своей кожи и здоровья, а к ее советам прислушиваются миллионы поклонников во всем мире.

Для лучшего состояния кожи нужен правильный баланс полезных жиров в организме, поэтому дизайнер рекомендует есть авокадо, который является источником мононенасыщенных жиров. Этот продукт отлично влияет на увлажненность кожи. 

Добавим, что существует несколько рецептов, как можно приготовить авокадо на завтрак. Кроме популярных гуакамоле и сэндвичей, рекомендуем вам попробовать смузи, а также салаты с этим продуктом.

 
 
 
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Wearing a custom tux at last night’s @peopleschoice awards - coming in my next pre collection! Thank u @kenpaves, @wendyrowe and @tombachik x kisses

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)  

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Сама же Виктория Бекхэм в этом году представила свою косметическую линейку Victoria Beckham Beauty. Как заявила звезда, она не обещает выпускать продукты, которые будут избавлять от морщин. "Потому что это бред. Думаю, нам просто нужно подчеркивать свою индивидуальность и быть лучшей, самой сильной версией самих себя", – заявила она.

"Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Я хочу выглядеть как лучшая версия себя. Я хочу ухаживать за тем, что имею. Я не хочу ничего менять", – убеждает Виктория Бекхэм.

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Молодость, Старение, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Знаменитость.
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