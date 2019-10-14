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Леся Никитюк курьезно прокомментировала смену своего имиджа (Видео)

Леся Никитюк курьезно прокомментировала смену своего имиджа (Видео)
21:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная ведущая Леся Никитюк опубликовала курьезное видео, в котором с юмором объяснила смену имиджа.

Звезда записала ролик, спародировав программу "Без табу" с Ольгой Герасимюк. На днях на инстаграм-странице Леся Никитюк похвасталась обновленным имиджем. Певица перекрасила волосы в розовый цвет, что в сети уже назвали образом куклы Барби. Но не прошло и нескольких дней, как Леся Никитюк решила объяснить внезапную смену прически, выбрав для этого забавную форму.

Знаменитая телеведущая записала ролик, где спародировала свою коллегу Ольгу Герасимьюк. Леся Никитюк словно стала героиней шоу "Без табу", которое было популярным в конце 1990-ых. Звезда призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL, который на днях стартовал в сети. Леся Никитюк призвала поклонников присоединиться к своеобразному флешмобу и сделать то, на что давно не решались.

"Ты никогда не крутил хвоста корове? Никогда не ездил в плацкарте? Ты из столицы, но никогда не был в селе? Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL... Вот я встала утром, поняла, что хочу что-то новое и перекрасила волосы", – отметила Леся Никитюк.

 
 
 
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Ти ніколи не крутив хвоста корові? Ніколи не їздив у плацкарті? Ти зі столиці, та ніколи не був у селі? - кинь собі виклик, приєднуйся до челленджу #TODAYIWILL Публікуйте свої фото або відео з хештегом #TODAYIWILL та тегни і підпишись на @glo_ukraine та вигравайте можливість стати частиною мого нового треку, який я запишу разом з 10 найяскравішими учасниками челленджу #TODAYIWILL - це челлендж який мотивує робити щось нове! Малюй, танцюй, співай, роби те, чого ніколи не робив до цього! 25 жовтня, ми разом із @glo_ukraine оголосимо результати і запросимо найкреативніших учасників на запис пісні, разом зі мною. Не забудь підписатися на @glo_ukraine Челенджі прийматимуться до 25 жовтня до 12.00. Відмічай у коментарях друга, з яким хотів би разом взяти участь у челленджі #advertisement Умови челенджу в біо сторінки @glo_ukraine Тільки для повнолітніх підписників

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк кардинально изменила имидж

Кроме этого, телеведущая сразу же анонсировала награду для победителя челленджа. Леся Никитюк запишет песню совместно с поклонником, который сумеет поразить ее оригинальностью в рамках #TODAYIWILL.

Это не первый раз Леся Никитюк перевоплощается в Ольгу Герасимьюк. Похожая пародия помогла харизматичной КВНщице выиграть 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика". Тогда Леся Никитюк выступала в тандеме с подругой Ольгой Панасенко, а после развлекательного проекта начала свою телевизионную карьеру.

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Видео, Телеведущая, Имидж, Леся Никитюк.
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