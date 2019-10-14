Леся Никитюк курьезно прокомментировала смену своего имиджа (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярная ведущая Леся Никитюк опубликовала курьезное видео, в котором с юмором объяснила смену имиджа.

Звезда записала ролик, спародировав программу "Без табу" с Ольгой Герасимюк. На днях на инстаграм-странице Леся Никитюк похвасталась обновленным имиджем. Певица перекрасила волосы в розовый цвет, что в сети уже назвали образом куклы Барби. Но не прошло и нескольких дней, как Леся Никитюк решила объяснить внезапную смену прически, выбрав для этого забавную форму.

Знаменитая телеведущая записала ролик, где спародировала свою коллегу Ольгу Герасимьюк. Леся Никитюк словно стала героиней шоу "Без табу", которое было популярным в конце 1990-ых. Звезда призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL, который на днях стартовал в сети. Леся Никитюк призвала поклонников присоединиться к своеобразному флешмобу и сделать то, на что давно не решались.

"Ты никогда не крутил хвоста корове? Никогда не ездил в плацкарте? Ты из столицы, но никогда не был в селе? Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL... Вот я встала утром, поняла, что хочу что-то новое и перекрасила волосы", – отметила Леся Никитюк.

Кроме этого, телеведущая сразу же анонсировала награду для победителя челленджа. Леся Никитюк запишет песню совместно с поклонником, который сумеет поразить ее оригинальностью в рамках #TODAYIWILL.

Это не первый раз Леся Никитюк перевоплощается в Ольгу Герасимьюк. Похожая пародия помогла харизматичной КВНщице выиграть 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика". Тогда Леся Никитюк выступала в тандеме с подругой Ольгой Панасенко, а после развлекательного проекта начала свою телевизионную карьеру.