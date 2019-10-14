Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен

Новости шоу бизнеса:Об их взаимоотношениях все было понятно понятно и без слов.

В последнее время СМИ часто писали о том, что у звезды "Очень странных дел" завязались романтические отношения с певицей Лили Аллен. Поклонники ждали новых подробностей их романа, и Дэвид Харбор наконец подтвердил все предположения.

Сначала Дэвида и Лили увидели вместе на спектакле в Лондоне. Когда их заметили во второй раз, Аллен и Харбор увлеченно наблюдали за боксерским поединком. Но главным подтверждением романа стал их третий совместный выход.

Сначала Дэвид и Лили пообедали в кафе в Нью-Йорке, а по пути в ювелирный магазин актер и певица не опасались посторонних глаз и не скрывали своих чувств ― они целовались, обнимались и держались за руки. По паре было заметно, что они действительно счастливы друг с другом.

Напомним, что и Дэвид, и Лили не так давно пережили расставания со своими вторыми половинами. В прошлом году певица разошлась с художником Сэмом Купером, от которого у Аллен есть двое детей. Харбор встречался с актрисой Элисон Судол. Еще весной их видели вместе, но к концу лета у Элисон в Instagram появилась запись, намекающая на расставание с Дэвидом. Актриса написала, что нет смысла бороться за ситуацию, если удерживать больше нечего.