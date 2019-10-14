Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко: Украина останется унитарным государством
Украина 2:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина 2:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)

Майли Сайрус познакомила маму с новым бойфрендом

Майли Сайрус познакомила маму с новым бойфрендом
22:06 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Певица представила своего нового парня со своей мамой в эту субботу.

Майли Сайрус выписалась из больницы, куда попала несколько дней назад с тонзиллитом, и первым делом решила познакомить двух самых близких своих людей - маму Тиш и своего нового бойфренда Коди Симпсона.

Утром в суббботу троицу видели за завтраком в кафе Aeirloom, что в районе озера Толука в Лос-Анджелесе.

Похоже, проверку Тиш проходит каждый новый возлюбленный Майли. Подобное знакомство папарацци уже наблюдали в прошлом месяце, тогда на месте Коди была Кейтлин Картер. Несмотря на милую беседу, девушки расстались спустя месяц романа.

Сколько продлятся отношения с Коди Симпсоном, покажет время. Но 22-летний музыкант наслаждается моментом. В минувшую пятницу Коди признался журналистам:Я очень счастлив. Мы очень, очень счастливы. Майли очень изобретательна. Она очень увлечена тем, что делает, и я очень похож в этом смысле. Вот почему мы так хорошо ладим, - рассказал Симпсон, добавив, что роман с Сайрус для него - "совершенно другой опыт".

Мама Лиама Хемсворта всегда недолюбливала Майли: сенсационные подробности (Фото)

Наши отношения не были внезапными просто потому, что задолго до того мы были друзьями. А сейчас нашли друг друга в другом качестве. Это весьма необычно. Ведь с девушками, которые у меня были раньше, меня связывали сразу романтические отношения. Поэтому это совершенно другой опыт, который естественно перерастает во что-то большее.

Симпсон также объявил, что на следующей неделе представит новую песню, которую он посвятил Майли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Майли Сайрус, Певица, Знаменитость, Коди Симпсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ООН официально признали, что РФ нарушает Женевскую конвенцию в оккупированном Крыму
ООН: РФ нарушает Женевскую конвенцию в Крыму
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь