Майли Сайрус познакомила маму с новым бойфрендом

Новости шоу бизнеса:Певица представила своего нового парня со своей мамой в эту субботу.

Майли Сайрус выписалась из больницы, куда попала несколько дней назад с тонзиллитом, и первым делом решила познакомить двух самых близких своих людей - маму Тиш и своего нового бойфренда Коди Симпсона.

Утром в суббботу троицу видели за завтраком в кафе Aeirloom, что в районе озера Толука в Лос-Анджелесе.

Похоже, проверку Тиш проходит каждый новый возлюбленный Майли. Подобное знакомство папарацци уже наблюдали в прошлом месяце, тогда на месте Коди была Кейтлин Картер. Несмотря на милую беседу, девушки расстались спустя месяц романа.

Сколько продлятся отношения с Коди Симпсоном, покажет время. Но 22-летний музыкант наслаждается моментом. В минувшую пятницу Коди признался журналистам:Я очень счастлив. Мы очень, очень счастливы. Майли очень изобретательна. Она очень увлечена тем, что делает, и я очень похож в этом смысле. Вот почему мы так хорошо ладим, - рассказал Симпсон, добавив, что роман с Сайрус для него - "совершенно другой опыт".

Наши отношения не были внезапными просто потому, что задолго до того мы были друзьями. А сейчас нашли друг друга в другом качестве. Это весьма необычно. Ведь с девушками, которые у меня были раньше, меня связывали сразу романтические отношения. Поэтому это совершенно другой опыт, который естественно перерастает во что-то большее.

Симпсон также объявил, что на следующей неделе представит новую песню, которую он посвятил Майли.