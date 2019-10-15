Ким Кардашян показала пикантный образ (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит откровенные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

Известно, что Ким Кардашян и ее четверо детей В церкви с покрытой головой: Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении находятся в Армении. Страна является родиной ее отца, поэтому там звезда решила не только отдохнуть, но и креститься с потомками в одной из церквей. Но если на торжественной церемонии Ким Кардашян выглядела очень скромно, то уже после нее красовалась в привычных сексуальных нарядах.

Для одного из выходов знаменитая американка надела откровенную кожаную юбку. Наряд имел немалый разрез, поэтому все люди, которые встречали Ким Кардашян, могли увидеть ее обнаженные ноги. К юбке миллиардерша подобрала черную футболку и любимые ботфорты.

Кроме этого, Ким Кардашян опубликовала фото сделанные во время встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном. К правительственному зданию американка пришла в трендовом костюме с топом, который подчеркнул ее пышный бюст. Сопровождала звезду ее сестра Кортни, которая выбрала похожий, но более скромный образ.

"Не перестаю удивляться, насколько удивительной является Армения! Спасибо Эрику Езрайлияну (кинорежиссеру, который вел съемку во время визита Ким в Армению, – LifeStyle 24) за столько удивительных воспоминаний", – поделилась впечатлениями Ким Кардашян.