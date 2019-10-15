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Ким Кардашян показала пикантный образ (Фото)
Ким Кардашян показала пикантный образ (Фото)

Ким Кардашян показала пикантный образ (Фото)

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Ким Кардашян показала пикантный образ (Фото)
03:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит откровенные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

Известно, что Ким Кардашян и ее четверо детей В церкви с покрытой головой: Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении находятся в Армении. Страна является родиной ее отца, поэтому там звезда решила не только отдохнуть, но и креститься с потомками в одной из церквей. Но если на торжественной церемонии Ким Кардашян выглядела очень скромно, то уже после нее красовалась в привычных сексуальных нарядах.

Для одного из выходов знаменитая американка надела откровенную кожаную юбку. Наряд имел немалый разрез, поэтому все люди, которые встречали Ким Кардашян, могли увидеть ее обнаженные ноги. К юбке миллиардерша подобрала черную футболку и любимые ботфорты.

Кроме этого, Ким Кардашян опубликовала фото сделанные во время встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном. К правительственному зданию американка пришла в трендовом костюме с топом, который подчеркнул ее пышный бюст. Сопровождала звезду ее сестра Кортни, которая выбрала похожий, но более скромный образ.

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"Не перестаю удивляться, насколько удивительной является Армения! Спасибо Эрику Езрайлияну (кинорежиссеру, который вел съемку во время визита Ким в Армению, – LifeStyle 24) за столько удивительных воспоминаний", – поделилась впечатлениями Ким Кардашян.

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