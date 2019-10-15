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Южнокорейскую 25-летнюю звезду K-pop Солли нашли мертвой

Южнокорейскую 25-летнюю звезду K-pop Солли нашли мертвой
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.

Знаменитую корейскую певицу Солли, которая была настоящей звездой K-pop, нашли мертвой. Накануне, 14 октября, полиция заявила, что девушку в собственном доме в южнокорейском городе Соннам нашел ее менеджер, который забеспокоился из-за того, что певица долгое время не отвечала на звонки.

Причиной смерти певицы, настоящее имя которой Чхве Чжин Ри, стало самоубийство. Впрочем предсмертную записку не нашли. Известно, что Солли долгое время находилась в депрессии из-за травли в соцсетях. Девушку критиковали за ее раскованное поведение и имидж.

Корея является очень сексистским обществом, права женщин там сильно подавляются. Если женщина хочет самовыражаться, особенно если это касается ее тела, то с этим возникнут определенные трудности, – заявила представительница Кореи Ну Ри Ли в одном из изданий. 

 
 
 
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영혼 잠시 어디간 금머

Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

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Комментарии под постами девушки в Инстаграме часто пестрели обвинениями за то, что она не носит бюстгальтер, или за то, что поцеловала в губы свою подругу.

Ранее Солли была участницей музыкальной группы F(x). Девушка ушла из коллектива в 2015 году, чтобы сосредоточиться на карьере актрисы. После трехлетнего перерыва Солли возобновила свою музыкальную карьеру и в 2018 году выпустила сингл "Dayfly". Этим летом певица выпустила свой сольный альбом Goblin.

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Знаменитости, Смерть, Певица, Артистка, K-pop Солли, Чхве Чжин Ри.
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