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Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии
Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии

Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии

Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии
14:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Актриса, играющая монарха в сериале The Crown, Оливия Колман призналась, что взяла необычный сувенир из Букингемского дворца.

На днях Оливия Колман с супругом прибыли в Букингемский дворец для благотворительной акции. Там, актриса встречалась во дворце с герцогом Кембриджским Уильямом. Экранная королева отметила, что будущий монарх способен "заставить вас чувствовать самым захватывающим человеком в комнате".

Также она взяла для себя некоторые полезные идеи для своей новой телевизионной роли Королевы в сериале Netflix, и... рулон туалетной бумаги.

"Мой супруг "одолжил" рулончик туалетной бумаги, чтобы говорить, что мы получили ее из королевского дворца" - рассказывает Оливия.

Актриса и ее муж присоединились к длинному списку знаменитостей, включая Битлз, Стивена Фрая и Дениз ван Оутен, которые признались, что либо балуются в королевских туалетах, либо крадут сувениры.

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Оливия Колман появится в третьем сезоне сериала Netflix, где расскажется о правлении королевы с середины 60-х до 80-х годов. На вопрос Оливии, смотрит ли Уильям сериал, к сожалению актрисы, принц ответил, что не смотрел.

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Актриса, Королева, Netflix, Оливия Колман, The Crown.
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