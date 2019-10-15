Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка (Фото)

Новости шоу бизнеса:Екатерина Кухар рассказала о самом сложном испытании в своей жизни.

Известная украинская прима-балерина Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко, а также Народная артистка Украины Екатерина Кухар дала интервью журналистам телепрограммы о звездах "Жизнь известных людей".

Еще в 2018 году во время проекта "Танцы со звездами" известный боксер Денис Беринчик рассказал, что ему пришлось пережить потерю долгожданного ребенка, потому, в свою очередь, Кухар со слезами на глазах заявила, что имеет похожую историю с мужчиной.

Как призналась сама балерина, трагедию она пережила на последних месяцах беременности во время первого брака: "У меня в тот момент были только одни вопросы – за что и почему. И я не видела ответа на них. Ни близкие, ни антидепрессанты, ни одни снотворные – мне абсолютно ничего не помогало. Я спать не могла, просто хотела лежать и плакать".

Долго страдать Екатерине Кухар не пришлось. Именно тогда женщине помог ее личный педагог, который буквально заставил ее усердно работать 24 часа в сутки и без выходных.

"После выхода на сцену всем этим я поделилась со зрителем. Только после этого я почувствовала какое-то облегчение и поняла, что жить стоит", - дополнила украинская прима-балерина.

Но теперь у Екатерины Кухар все хорошо. После второго брака у артистки остался сын Тимур.

В отношениях с коллегой Александром Стояновым у звезды появилась дочка Настя.