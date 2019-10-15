Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)

Ким Кардашьян рассказала о самом страшном событии в своей жизни (Фото)

Ким Кардашьян рассказала о самом страшном событии в своей жизни (Фото)
19:42 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян рассказала журналистам, как она едва не погибла во время вооруженного ограбления, что стало самым страшным событием в ее жизни.

По ее словам, в 2016 году в Париже в ее роскошный особняк вломились вооруженные люди, которые, угрожая оружием, заставили звезду расстаться с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов.

Как призналась Ким, она сама грешила в соцсетях фотографиями кольца с бриллиантом в 20 карат, которое подарил ей супруг на свадьбу, чем и привлекла грабителей.

"Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что меня собираются убить, и просто готовилась к этому. Эти 10 минут действительно изменили мою жизнь", - вспоминает Ким.

Само собой, противостоять вооруженным людям 38-летняя звезда не собиралась и отдала им то самое кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, а также шкатулку с украшениями, которые дала ей ювелир для выхода на показе мод. Общая стоимость украденного составила примерно 10 миллионов долларов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Поссорились из-за платья: Канье Уэст не одобрил наряд своей супруги для Met Gala (Фото, Видео)

В случившемся знаменитость обвинила в том числе бывшего охранника, посчитав его действия халатными, также она пообещала не приезжать в Париж "лет десять", хотя и нарушила слово спустя два года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Ограбление, Ким Кардашьян, Фото, Американская реалити-звезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокращаем время пребывания на кухне: повара поделились различными хитростями
02 Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Украина 2:1 Португалия: события матча
05 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь