Ким Кардашьян рассказала о самом страшном событии в своей жизни (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян рассказала журналистам, как она едва не погибла во время вооруженного ограбления, что стало самым страшным событием в ее жизни.

По ее словам, в 2016 году в Париже в ее роскошный особняк вломились вооруженные люди, которые, угрожая оружием, заставили звезду расстаться с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов.

Как призналась Ким, она сама грешила в соцсетях фотографиями кольца с бриллиантом в 20 карат, которое подарил ей супруг на свадьбу, чем и привлекла грабителей.

"Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что меня собираются убить, и просто готовилась к этому. Эти 10 минут действительно изменили мою жизнь", - вспоминает Ким.

Само собой, противостоять вооруженным людям 38-летняя звезда не собиралась и отдала им то самое кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, а также шкатулку с украшениями, которые дала ей ювелир для выхода на показе мод. Общая стоимость украденного составила примерно 10 миллионов долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 11 Окт 2019 в 12:14 PDT

В случившемся знаменитость обвинила в том числе бывшего охранника, посчитав его действия халатными, также она пообещала не приезжать в Париж "лет десять", хотя и нарушила слово спустя два года.