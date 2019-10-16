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Анита Луценко подстриглась под мальчика

Анита Луценко подстриглась под мальчика
10:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Женщина решилась на кардинальные изменения и ее волосы теперь стали совсем короткими и пепельными ("седыми").

Знаменитая тренерша и украинская спортсменка Анита Луценко в последние годы стала особенно узнаваемой благодаря белокурому каре.

35-летняя Луценко любит экспериментировать с собственной внешностью. Единственное, что она предпочитает не менять – это ее стройные формы, за которыми она тщательно следит. Последний раз цвет и длина волос тренершы менялись еще в 2016 году, когда она объявила о своей первой беременности Спорт после родов: Анита Луценко рассказала, когда можно начинать тренировки .

О новой окраске, которая была особенно популярной в прошлом году, а также о стрижке звезда рассказала в своем инстаграме. Анита поделилась, что веских причин для изменения имиджа не было и ей просто захотелось это сделать. 

 
 
 
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Почему я сменила прическу? Как не дико это звучит: ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛА Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать А там уж красиво, некрасиво...Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было всё красиво ???! #житьжизнь это быть счастливым и реализовываться и исполнять задуманное и пострадать если надо, вынести новое ...вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: «а шо люди скажуть», а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь ( это ж вообще отклонение от нормы ) , а нужно бояться...то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как) желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими Сапоги: @kachorovska_atelier

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)  

Я привыкла не мечтать и ласкать идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уже красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы что – родились и живем жизни, чтобы было все красиво?! Прожить жизнь – это быть счастливым и реализовываться, и выполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое, – объяснила свои изменения Анита.

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Тренер подчеркнула, что никогда не думала о том, что о ней думают окружающие, потому что так она бы чувствовала себя менее счастливой.

"Вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "А что люди скажут", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, что не нужно делать то, что хочешь (это же вообще отклонение от нормы), а нужно бояться, то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как. Желаю всем жить в кайф свою жизнь, а не только наблюдать за чужой", – добавила звезда соцсетей.

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Тренер, Знаменитость, Анита Луценко, Спортсменка.
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