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В семье известной украинской певицы случилось горе

В семье известной украинской певицы случилось горе
11:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ирина Билык всегда трогательно отзывалась о своих родителях.

В семье Ирины Билык, которая недавно показала свою маму, случилось горе – из жизни ушел ее отец Николай Семенович.

О таком горе знаменитость рассказала на своей странице в социальных сетях. Ирина сообщила, что ее отец ушел из жизни в тот же день, когда родился.

"Родиться и уйти в один день. Я буду грустить, папа", — написала она. 

 
 
 
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Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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Также украинская певица дополнила свою публикацию видеороликом родителей, на котором Николай Семенович и Анна Яковлевна обнимаются и радостно машут в камеру.

Известно, что одним из первых пособолезновал и оставил в комментариях свой отзыв российский певец Филипп Киркоров: "Мои самые искренние соболезнования.... У меня мама ушла в мой ДР. Это какие-то знаки, это не просто так.... Держись, дорогая Ира.... Ведь ты же знаешь, что "в конце пути, никого уже не вернуть".

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Все по теме:

Певица, Знаменитость, Артистка, Ирина Билык, Горе, Смерть отца.
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