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Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка

Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
11:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Модель до последнего сохраняла интригу и только сейчас рассекретила пол и имя своего малыша.

Недавно появились слухи о том, что бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр вновь стала мамой. 

У Миранды и ее мужа Эвана Шпигеля на прошлой неделе родился сын. Об этом модель написала в своем Instagram. Керр опубликовала фотографию одеяльца, на котором вышито имя ребенка. Мальчика назвали Майлз.

Мы очень рады появлению Майлза на свет, и очень ценим все добрые слова и пожелания каждого в это особенное время, ― написала она в описании под снимком. 

 
 
 
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We are overjoyed at the arrival of Myles and so appreciate everyone's kind words and wishes during this special time. We couldn't be more excited to welcome our beautiful son into our family.

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

По словам Миранды, они очень счастливы, что прекрасный малыш стал частью их семьи. Ранее представители модели уже заявляли, что Керр вместе с мужем с нетерпением ждали момента, когда их ребенок появится на свет.

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Многие подписчики разделили это долгожданное событие и поздравили родителей с рождением сына. «Поздравляю! Надеюсь, что вы с ребенком хорошо себя чувствуете», ― написала одна из поклонниц. Все рады за Миранду и Эвана и желают процветания их семье.

Напомним, что Миранда теперь является матерью троих сыновей. В прошлом году у нее и Эвана Шпигеля родился сын Харт, которому сейчас почти полтора года. Также у модели есть ребенок от прошлого брака с Орландо Блумом ― их сыну Флинну уже целых 8 лет.

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Дети, Миранда Керр, Знаменитости, Рождение детей, Малышки.
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