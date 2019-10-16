Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка

Новости шоу бизнеса:Модель до последнего сохраняла интригу и только сейчас рассекретила пол и имя своего малыша.

Недавно появились слухи о том, что бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр вновь стала мамой.

У Миранды и ее мужа Эвана Шпигеля на прошлой неделе родился сын. Об этом модель написала в своем Instagram. Керр опубликовала фотографию одеяльца, на котором вышито имя ребенка. Мальчика назвали Майлз.

Мы очень рады появлению Майлза на свет, и очень ценим все добрые слова и пожелания каждого в это особенное время, ― написала она в описании под снимком.

По словам Миранды, они очень счастливы, что прекрасный малыш стал частью их семьи. Ранее представители модели уже заявляли, что Керр вместе с мужем с нетерпением ждали момента, когда их ребенок появится на свет.

Многие подписчики разделили это долгожданное событие и поздравили родителей с рождением сына. «Поздравляю! Надеюсь, что вы с ребенком хорошо себя чувствуете», ― написала одна из поклонниц. Все рады за Миранду и Эвана и желают процветания их семье.

Напомним, что Миранда теперь является матерью троих сыновей. В прошлом году у нее и Эвана Шпигеля родился сын Харт, которому сейчас почти полтора года. Также у модели есть ребенок от прошлого брака с Орландо Блумом ― их сыну Флинну уже целых 8 лет.