Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

Британский пластический хирург признал Беллу Хадид эталоном красоты

Британский пластический хирург признал Беллу Хадид эталоном красоты
14:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свои выводы врач сделал, основываясь на формуле золотого сечения, которую использовал еще Леонардо да Винчи.

Согласно исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, модель Белла Хадид стала самой красивой женщиной в мире. 

Говорят, что в мире нет ничего совершенного, но, видимо, из этого правила есть исключения. Пластический хирург Джулиан Де Сильва составил список из 10 женщин, чьи пропорции лица соответствовуют формуле золотого сечения.

По результатам современных измерений первое место заняла Белла Хадид, близкая к идеалу на 94,35%. Второе место досталось Бейонсе, ее результат ― 92,44%. Замыкает тройку совершенных женщин Эмбер Херд, которая набрала 91,85%. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Today I have been featured in the @dailymail and @bazaaruk, declaring @BellaHadid the most beautiful woman in the world - according to the 'Golden Ratio' equation devised in Ancient Greece (and Beyoncé is a close second). The 23-year-old was found to be 94.35% 'accurate' to the Golden Ratio of Beauty Phi - which measure physical perfection. Her eyes, eyebrows, nose, lips, chin, jaw and facial shape were measured and came closest to the ancient Greeks' idea of perfection. Singer @Beyoncé, 38, was second with 92.44%, actress @AmberHeard, 33, was third with 91.85% and pop star @ArianaGrande, 26, was fourth with 91.81%. Kate Moss, 45, the highest rated Briton and in sixth place overall, had a reading of 91.05% - well ahead of her rival and the UK's other most successful supermodel, @CaraDelevingne, 27, who was in tenth place with 89.99%. The list was compiled using the latest computerised mapping techniques which allow us to solve some of the mysteries of what it is that makes someone physically beautiful and the technology is useful when planning patients' surgery. The Golden Ratio was a mathematical equation devised by the Greeks in an attempt to measure beauty. #news #beauty #plasticsurgery #harleystreet #beautifacation #beautifulfaces

Публикация от Dr. Julian De Silva MD MBBS (@drjuliandesilva)

 

Во время своего исследования Сильва делал расчеты пропорций лица. Он измерял расположение лба, челюсти, подбородка, губ и носа звезд.

Белла Хадид явно выбилаьс в победительницы, когда черты ее лица были измерены на предмет физического совершенства, ― заявляет хирург. По его словам, Хадид стала рекордсменом в критерии идеального подбородка ― до 100% ей не хватило всего лишь 0,3%.

Поссорились из-за платья: Канье Уэст не одобрил наряд своей супруги для Met Gala (Фото, Видео)

Примечательно, что немало экспертов и рядовых интернет-пользователей сходятся во мнении, что над внешностью модели поработали профессиональные пластические хирурги, которые изменили форму ее носа, удалили комки Биша и не только. В таком случае, можно сказать, что их работу признали идеальной.

В списке идеальных женщин также оказались Кейт Мосс, Натали Портман, Ариана Гранде, Скарлетт Йоханссон, Кэти Пэрри, Кара Делевинь и Тейлор Свифт. Отметим, что обладательницей идеальных бровей и губ стала Делевинь, Эмбер Херд может гордиться совершенным носом, а у Йоханссон идеальные глаза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Красота, Знаменитости, Пластика, Пластический хирург, Эталон красоты, Белла Хадид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь