Британский пластический хирург признал Беллу Хадид эталоном красоты

Согласно исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, модель Белла Хадид стала самой красивой женщиной в мире.
Говорят, что в мире нет ничего совершенного, но, видимо, из этого правила есть исключения. Пластический хирург Джулиан Де Сильва составил список из 10 женщин, чьи пропорции лица соответствовуют формуле золотого сечения.
По результатам современных измерений первое место заняла Белла Хадид, близкая к идеалу на 94,35%. Второе место досталось Бейонсе, ее результат ― 92,44%. Замыкает тройку совершенных женщин Эмбер Херд, которая набрала 91,85%.
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Today I have been featured in the @dailymail and @bazaaruk, declaring @BellaHadid the most beautiful woman in the world - according to the 'Golden Ratio' equation devised in Ancient Greece (and Beyoncé is a close second). The 23-year-old was found to be 94.35% 'accurate' to the Golden Ratio of Beauty Phi - which measure physical perfection. Her eyes, eyebrows, nose, lips, chin, jaw and facial shape were measured and came closest to the ancient Greeks' idea of perfection. Singer @Beyoncé, 38, was second with 92.44%, actress @AmberHeard, 33, was third with 91.85% and pop star @ArianaGrande, 26, was fourth with 91.81%. Kate Moss, 45, the highest rated Briton and in sixth place overall, had a reading of 91.05% - well ahead of her rival and the UK's other most successful supermodel, @CaraDelevingne, 27, who was in tenth place with 89.99%. The list was compiled using the latest computerised mapping techniques which allow us to solve some of the mysteries of what it is that makes someone physically beautiful and the technology is useful when planning patients' surgery. The Golden Ratio was a mathematical equation devised by the Greeks in an attempt to measure beauty. #news #beauty #plasticsurgery #harleystreet #beautifacation #beautifulfaces
Во время своего исследования Сильва делал расчеты пропорций лица. Он измерял расположение лба, челюсти, подбородка, губ и носа звезд.
Белла Хадид явно выбилаьс в победительницы, когда черты ее лица были измерены на предмет физического совершенства, ― заявляет хирург. По его словам, Хадид стала рекордсменом в критерии идеального подбородка ― до 100% ей не хватило всего лишь 0,3%.
Примечательно, что немало экспертов и рядовых интернет-пользователей сходятся во мнении, что над внешностью модели поработали профессиональные пластические хирурги, которые изменили форму ее носа, удалили комки Биша и не только. В таком случае, можно сказать, что их работу признали идеальной.
В списке идеальных женщин также оказались Кейт Мосс, Натали Портман, Ариана Гранде, Скарлетт Йоханссон, Кэти Пэрри, Кара Делевинь и Тейлор Свифт. Отметим, что обладательницей идеальных бровей и губ стала Делевинь, Эмбер Херд может гордиться совершенным носом, а у Йоханссон идеальные глаза.