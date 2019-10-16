Британский пластический хирург признал Беллу Хадид эталоном красоты

Новости шоу бизнеса:Свои выводы врач сделал, основываясь на формуле золотого сечения, которую использовал еще Леонардо да Винчи.

Согласно исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, модель Белла Хадид стала самой красивой женщиной в мире.

Говорят, что в мире нет ничего совершенного, но, видимо, из этого правила есть исключения. Пластический хирург Джулиан Де Сильва составил список из 10 женщин, чьи пропорции лица соответствовуют формуле золотого сечения.

По результатам современных измерений первое место заняла Белла Хадид, близкая к идеалу на 94,35%. Второе место досталось Бейонсе, ее результат ― 92,44%. Замыкает тройку совершенных женщин Эмбер Херд, которая набрала 91,85%.

Во время своего исследования Сильва делал расчеты пропорций лица. Он измерял расположение лба, челюсти, подбородка, губ и носа звезд.

Белла Хадид явно выбилаьс в победительницы, когда черты ее лица были измерены на предмет физического совершенства, ― заявляет хирург. По его словам, Хадид стала рекордсменом в критерии идеального подбородка ― до 100% ей не хватило всего лишь 0,3%.

Примечательно, что немало экспертов и рядовых интернет-пользователей сходятся во мнении, что над внешностью модели поработали профессиональные пластические хирурги, которые изменили форму ее носа, удалили комки Биша и не только. В таком случае, можно сказать, что их работу признали идеальной.

В списке идеальных женщин также оказались Кейт Мосс, Натали Портман, Ариана Гранде, Скарлетт Йоханссон, Кэти Пэрри, Кара Делевинь и Тейлор Свифт. Отметим, что обладательницей идеальных бровей и губ стала Делевинь, Эмбер Херд может гордиться совершенным носом, а у Йоханссон идеальные глаза.