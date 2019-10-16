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Среда, 16.10.2019
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Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix

Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
14:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Для сохранения театрального опыта Netflix делает гораздо больше, чем сетевые кинотеатры с их устаревшей инфраструктурой.

Актер заявил, что Netflix верен кинотеатральной традиции куда больше, чем сами кинотеатры.

В США выходит в прокат фильм "Сиротский Бруклин". Режиссером картины и исполнителем одной из ролей стал Эдвард Нортон. Комментируя плачевное состояние американских кинотеатров перед выходом своего фильма, Нортон встал на защиту Netflix, выразив несогласие со Стивеном Спилбергом. Ранее Спилберг выступил с резонансным заявлением, что Netflix несет угрозу кинотеатрам и традиционному опыту восприятия кино. Более того, по мнению Спилберга, фильмы от Netflix стоит выдвигать не на "Оскар", а на менее престижную премию "Эмми", которая создана специально для телевизионных проектов.

В качестве примера актер привел артхаусный фильм Альфонсо Куарона "Рома", который после своего выхода в 2018 году завоевал целый букет крупных наград, в том числе три "Оскара".

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Я питаю к [Стивену] Спилбергу большое уважение, но все же не могу с ним согласиться. Netflix инвестировал в прокат фильма "Рома" в пять раз больше средств, чем кто-либо. Они сделали все, чтобы фильм появился в кинотеатрах по всему миру. Это сотни кинотеатров, а не какая-то там горстка; в таких же масштабах фильм мог бы быть выпущен при содействии Sony Pictures Classics. Netflix вложил в театральный релиз этой картины больше, чем кто-либо еще. Не думаю, что найдется много людей, которые решаться инвестировать в черно-белые испаноязычные фильмы, не рассчитывая на особую отдачу. Netflix реализует множество инициатив, эта компания оказалась в авангарде тех беспрецедентных возможностей, которые дает нам современность ― у нас есть шанс познакомиться с бóльшим количеством разных историй, услышать больше разных голосов, проникнуться чем-то новым. Это нечто удивительное, — объяснил актер свою позицию.

В России драма "Сиротский Бруклин" выйдет в прокат 5 декабря нынешнего года.

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Кино, Актер, Эдвард Нортон, Netflix.
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