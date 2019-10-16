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Меган Маркл ошеломила стильным образом на церемонии WellChild Awards

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Меган Маркл ошеломила стильным образом на церемонии WellChild Awards
17:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Пока у принца Уильяма и Кейт Миддлтон продолжается пакистанское турне, их родственники активно выполняют королевские обязанности в Великобритании.

Так, 15 октября герцоги Сассекские посетили светское событие, где Меган Маркл засветила стильный и недешевый наряд.

Принц Гарри в сопровождении своей очаровательной супруги появился на церемонии WellChild Awards. Светское мероприятие прошло в одном из престижных отелей Лондона, а событие состоялось в поддержку тяжелобольных детей и специалистов сферы здравоохранения.

Но не только важность события и появление герцогов Сассекских привлекли внимание журналистов LifeStyle 24, но и эффектный и стильный образ Меган Маркл. Герцогиня Сассекская предстала перед камерами в роскошном шерстяном пальто от бренда Sentaler, стоимость которого составляет около 2000 долларов. К верхней одежде Меган Маркл подобрала бюджетное платье от PAROSH, которое стоит 40 долларов и аксессуары от Montunas. Стильный образ знаменитая модница завершила любимыми туфлями-лодочками на каблуках.

Как известно, представители королевской семьи каждый год посещают церемонии WellChild Awards, привлекая к ней внимание всех западных СМИ. Принц Гарри помогает организации с 2007 года. Фонд стал одним из тех, кому герцоги Сассекские пожертвовали средства после рождения сына Арчи Харрисона. Поэтому во время речи внук Елизаветы II произнес трогательную речь, в которой вспомнил, как он с Меган Маркл пришел на церемонию в 2018-м, зная, что скоро и они впервые станут родителями.

Меган Маркл рассказала, что ее сын унаследовал самую яркую черту принца Гарри

"В прошлом году, когда мы с женой посещали церемонию, зная, что ожидаем появления нашего первого ребенка. Я помню, как мы сильно сжали руки во время награждения и оба подумали, что так хотим стать родителями и сделаем все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если она тоже столкнется с какими-то вызовами. И теперь, находясь здесь, мне терзает сердце, ибо только став отцом, я еще больше понимаю вас", – заявил принц Гарри.

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Принц Гарри, Стиль, Образ, Королевская семья, Наряд, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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