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Служители Фемиды вынесли приговор Фелисити Хаффман

Служители Фемиды вынесли приговор Фелисити Хаффман
19:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf-EPA

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Фелисити Хаффман, наиболее известная по роли Лирен в сериале "Отчаянные домохозяйки", таки понесет наказание за мошенническую схему.

 Знаменитость, которая давала взятку за поступление дочери в колледж, пробудет в тюрьме 14 дней.

Поступление дочери Фелисити Хаффман в американский колледж превратилось в настоящую катастрофу для семьи актрисы. Из-за ее мошеннических махинаций звезда еще с марта 2019 года стала частой гостьей в судах. 15 октября служители Фемиды рассмотрели дело актрисы и вынесли приговор.

По данным журналистов, о результатах заседания сообщила сама голливудская звезда. Она призналась, что 16 октября будет находиться в одной из американских тюрем. Судья назначила ей наказание на 14 дней, чтобы после этого Фелисити Хаффман смогла восстановить свою карьеру и привычную жизнь. Кроме этого, актриса вынуждена выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов и будет иметь условное заключение в течение года, которое включает исправительные работы.

"Фелисити Хаффман сегодня сообщила о вынесении приговора и переезде в Федеральное исправительне учреждение в Калифорнии. Актриса соглашается со сроком заключения... Остальное наказание, назначенное судьей Талвани, она будет отбывать в течение года. Хаффман находиться под наблюдением и будет иметь 250 часов общественных работ", – рассказали журналисты Fox News.

Во время заседания Фелисити Хаффман не сдерживала слез и призналась, что ей жаль за содеянное. Актриса публично попросила прощения у родителей и абитуриентов, пострадавших вследствие ее мошеннической схемы.

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Что известно об уголовном деле с участием Фелисити Хаффман?

В марте 2019 года работники ФБР задержали американскую актрису Фелисити Хаффман. Правоохранители узнали, что она заплатила 15 тысяч долларов представителю одного из престижных колледжей, чтобы ее дочь прошла конкурсный отбор абитуриентов. После дачи взятки Фелисити Хаффман попала за решетку и вышла из тюрьмы благодаря залогу в размере 250 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что в мошенническую схему были привлечены другие родители и еще одна актриса Лори Лафлин. По данным следствия, голливудские звезды оценили поступление детей в вузы от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Средства Фелисити Хаффман передала Звезда “Отчаянных домохозяек” Фелисити Хаффман попала в тюрьму: детали в Key Worldwide Foundation, где якобы готовили абитуриентов к поступлению. На самом деле среди членов организации были представители колледжей и университетов, которые и помогали подросткам пройти все этапы поступления в вузы.

Разоблачили схему родители американских абитуриентов. Они и сообщили правоохранителям о коррупции в вузах. После обвинения Фелисити Хаффман признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. В то же время ее карьера пошла на спад: актрисе отказали в нескольких ролях.

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Суд, Приговор, Актриса, Голливудская актриса, Фелисити Хаффман.
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