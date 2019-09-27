"Она яд в этом городе": карьере Фелисити Хаффман пришел конец (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" приговорили к тюремному заключению за взятку в 15 тысяч долларов.

Напомним, что звезда американского драматического сериала "Отчаянные домохозяйки" будет заключена на 14 суток из-за мошенничества. Дело в том, что Хаффман была осуждена за взятку, которую актриса дала экзаменационной комиссии за вступление ее дочери в один из престижных университетов. Сумма, которую заплатила Фелисити Хаффман составляет 15 тысяч долларов.

Кроме 14 суток актриса также должна понести штраф в размере 30 тысяч долларом и отбыть 250 часов на общественных работах.

Многие люди посчитали такой приговор мягким.

"Все были в ярости от того, что Хаффман так легко отделалась. Любой другой человек получил бы намного более серьезный срок. Все уверены, что это классический случай ''правосудия знаменитости'", - прокомментировал один из источников порталу Radar.

Кроме этого аноним также подчеркнул, что актерской карьере американской актрисы больше не видать: "Она яд в этом городе. Никто не хочет проявлять к ней сочувствие. Ни одна студия не желает выслушивать упреки из-за того, что снова наймет актрису, которую все считают избалованной знаменитостью".

Похоже, непростые времена для семьи Фелисити Хаффман и ее мужа, актера Уильяма Мэйси, только начинаются.