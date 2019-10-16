"Танцы со звездами 2019": судейский состав пополнит еще один эксперт

16 октября представители проекта объявили, что отныне оценивать выступления участников будет еще один эксперт. Судейское кресло занял легендарный хореограф Григорий Чапкис.
89-летний балетмейстер триумфально вернулся на шоу "Танцы со звездами 2019" в 8 прямом эфире. Тогда организаторы заявили, что Григорий Чапкис принял участие в особом выпуске, посвященном бальным танцам. Поскольку хореограф является одним из самых известных бальников страны, именно он оценивал выступления участников проекта.
После прямого эфира в редакцию шоу поступило немало просьб, чтобы в съемках телепроекта принял участие Григорий Чапкис. Да и участники "Танцев со звездами 2019" не скрывали, что именно комментарии выдающегося балетмейстера больше всего их мотивировали. Поэтому организаторы шоу предложили Григорию Чапкису стать четвертым судьей и получили от него положительный ответ.
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Друзі, готові до неймовірного сюрпризу? Людина-легенда Григорій Чапкіс @gregory_chapkis стає постійним суддею шоу #танціззірками Ми отримали величезну кількість коментарів та повідомлень з проханням бачити Григорія Миколайовича частіше і дослухались до ваших побажань. Тому відтепер учасникам доведеться танцювати ще краще, адже щонеділі їх оцінюватимуть одразу чотири судді
Я счастлив, что буду и в дальнейшем помогать участникам совершенствовать хореографию, и сделаю все, чтобы оценки были справедливыми, а проект оставил глубокий след в сердцах зрителей... Быть сейчас постоянным судьей в этом шоу – большая честь и ответственность. Я не могу ошибиться и должен быть максимально объективным, чтобы не потерять авторитет, – поделился Григорий Чапкис.
Кроме этого, балетмейстер признался, что это крайне сложно оценивать выступления, которые длятся всего 2-3 минуты. По словам Григория Чапкиса, ему нужно будет успеть обратить внимание на музыкальность, ритмичность, выразительность, соответствие костюмов, музыки, актерское мастерство и поставить справедливую оценку, от которой будет зависеть дальнейшая судьба участников на проекте. Поэтому новый судья шоу заверил, что сделает все для того, чтобы его оценки были объективными.